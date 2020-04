Kvůli pandemii koronaviru jsou už přes měsíc v Česku paralyzované hotely, restaurace, lázně, sportoviště a památky. Do konce dubna kvůli tomu přijde cestovní ruch na tržbách až o 50 miliard korun.

Aby se ztráta v dalších měsících ještě výrazně neprohlubovala, pracuje vláda na plánu, jak po uvolnění restriktivních opatření cestovní ruch opět co nejrychleji nastartovat. Zaměřit se přitom chce především na podporu domácího turismu, neboť cestování Čechů do ciziny či návrat zahraničních turistů do Česka se patrně nepodaří v dohledné době oživit.

"Připravujeme program Dovolená v Česku. Jde o motivační systém, který firmám umožní nabídnout zaměstnancům dárkové rekreační poukázky na dovolenou u nás doma v Česku. Na poukázkách se bude finančně podílet stát, daná firma i zaměstnanec," popisuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Cestovní ruch v krizi Restaurace a hotely ◼ Ke konci minulého týdne bylo v Česku uzavřeno 75 procent všech restaurací. Zbylé fungují v nouzovém stavu a jídlo buď rozvážejí, nebo mají otevřené prodejní okénko.

◼ V současné době je v zemi uzavřeno 95 procent všech hotelů a ubytovacích zařízení. Stejně tak nefunguje většina lázeňských podniků, které jinak představují asi 13 procent všech dočasných přenocování v zemi. Cestovní kanceláře ◼ Cestovní kanceláře v Česku vůbec neprodávají zájezdy. V zahraničí mají u hotelů a dalších dodavatelů předplacené služby za 2,9 miliardy korun. Ty jim jejich partneři s ohledem na nařízení tamních vlád odmítají vrátit a trvají na tom, že se zájezdy musí v budoucnu uskutečnit. Zahraniční turisté ◼ Domácí cestovní trh se zastavil. Do Česka nepřijíždějí rekreační turisté ani cizinci, kteří míří na kongresy, veletrhy a další akce. Rozhodující bude, jak se podaří turismus obnovit v letní sezoně. Loni se během ní ubytovalo v Česku 7,5 milionu lidí. Převažovali mezi nimi domácí turisté. Ze zahraničních zemí přijelo tradičně nejvíce Němců, následovali Poláci, kteří z druhého místa sesadili Slováky. Nejvíce turistů míří tradičně do Prahy. Česko ztrácí příjem ◼ Cestovní ruch tvoří v Česku tři procenta HDP, zaměstnává 240 tisíc lidí a celkový objem příjmu ročně dosahuje téměř 300 miliard korun.

Firmy, které svým lidem takto na dovolenou přispějí, si podle ní následně budou moci náklady odečíst z daní. Pro jednoho zaměstnance bude možné vystavit voucher na 10 tisíc korun.

Cestovní ruch v Česku tvoří přibližně tři procenta HDP, přímo zaměstnává 240 tisíc lidí a celkový objem příjmu ročně dosahuje 300 miliard korun.

Pokud se cestovní ruch nepodaří rozhýbat do letní sezony, může se obor propadnout do krize. "Hrozí i ztráta 80 tisíc pracovních míst," varuje ředitel agentury CzechTou­rism Jan Herget.

Právě CzechTourism nyní pracuje na tom, aby letos lidé měli zájem do dovolené v Česku investovat. "Pracujeme na kampani "#světové­Česko", na které s námi budou spolupracovat známe osobnosti jako Jaromír Jágr, Jaroslav Kulhavý nebo Gabriela Koukalová. Budou vystupovat ve spotech a představí se v roli ambasadorů jednotlivých krajů," popisuje Herget.

Propad cestovního ruchu kvůli koronaviru v Česku nejvíce zasáhne Prahu, následně Karlovarský a Jihomoravský kraj. A to především právě kvůli absenci turistů ze zahraničí. Podle Centrály cestovního ruchu jižní Moravy je již nyní jasné, že některé podniky budou muset ukončit svůj provoz. A to i za předpokladu, že by se turismus podařilo nastartovat ještě v květnu.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu mohou vouchery být pro lidi motivací vyrazit na dovolenou, pokud stát podporu dobře nastaví. "Dosud vyjíždělo ročně 800 tisíc Čechů do Chorvatska. A to je jen jedna destinace. V kombinaci s dobře nastavenými, státem financovanými vouchery by to mohl být dostatečně silný startovací balíček, protože bez podpory nebude řada lidí chtít cestovat vůbec," říká Miroslav Dinga ze Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Na chystanou podporu domácího turismu již reagují firmy. Cestovní agentura Invia chce na začátku června spustit digitální platformu, kde budou shromážděny cestovatelské balíčky zaměřené právě na Česko. Skrze ni by firmy mohly nakupovat vouchery pro své zaměstnance.

Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně jedná se svazy a asociacemi cestovního ruchu o další podpoře. Komplexní balíček by mohlo představit během dvou týdnů. Poslanci již schválili opatření, podle kterého nebudou muset cestovní kanceláře zatím vracet svým klien­tům peníze za zrušené zájezdy, ale budou je moci odkládat. Stát je tak chce ochránit před krachem.