◼ ČESKO

Koronavirus letos srazí český HDP o 6,5 procenta

Česká ekonomika letos kvůli dopadům koronaviru klesne o 6,5 procenta, zatímco loni o 2,6 procenta vzrostla. V jarním výhledu světové ekonomiky to uvedl Mezinárodní měnový fond. Pokud se prognóza naplní, bude to nejhorší výsledek v novodobé historii země. Tak výrazný pokles ekonomiky nebyl ani za globální finanční krize v roce 2009. Na příští rok už ale fond očekává citelné oživení, růst hrubého domácího produktu by měl v Česku dosáhnout 7,5 procenta.

◼ USA

Trump se pře s guvernéry o oživení ekonomiky

Prezident USA Donald Trump se dostal do sporu s guvernéry amerických států ohledně pravomocí při návratu země k normálnímu životu po epidemii koronaviru. Na tiskové konferenci v Bílém domě Trump prohlásil, že o ukončení karanténních opatření rozhoduje výhradně on, a ne vedení států. Guvernér státu New York Andrew Cuomo ale řekl, že Trumpovy příkazy neuposlechne, pokud by ohrozily životy Newyorčanů. Pochyby má i hlavní epidemiolog Anthony Fauci.

◼ ČESKO

V karanténě je 250 policistů a 87 hasičů

Ke včerejšímu dni bylo v Česku 47 policistů s onemocněním covid-19. Zhruba 250 příslušníků policejního sboru je v karanténě, jak oznámil policejní prezident Jan Švejdar. Počet policistů v karanténě se snižuje. Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Drahoslava Ryby má pozitivní testy na koronavirus také 26 hasičů, z toho dvacítka je pražských. V karanténě je 87 členů hasičského sboru.

◼ ČÍNA

Vědci z Wu-chanu připravili vakcínu proti viru

Čína oznámila, že dala souhlas ke klinickému testování na lidech dvou experimentálních vakcín, jež by mohly pomoci v boji proti koronaviru SARS-CoV-2. Jednu z uvedených látek vyvinula čínská společnost Sinovac Biotech a souhlas k jejím testům dal Úřad pro léčiva a bezpečnost potravin v pondělí. Druhá − připravená Ústavem biologických produktů a Ústavem virologie, sídlícími ve Wu-chanu − dostala souhlas v neděli.

"

Všichni zúčastnění budou mít roušky, s výjimkou hráčů na dechové nástroje. U nich to není možné.

Jana Knižátková

Mluvčí Janáčkovy filharmonie Ostrava uvedla, že orchestr chystá živé on-line koncerty. První živý přenos bude zítra večer ze společenského sálu Domu kultury města Ostravy.

◼ USA

Nákaza vyhnala zlato nejvýš od roku 2012

Cena zlata se včera vyšplhala zhruba na 1747 dolarů, v přepočtu téměř 43 tisíc korun za troyskou unci (31,1 gramu). Dostala se tak na nejvyšší úroveň od roku 2012. Během obchodování zlato zdražilo téměř o dvě procenta, později však kleslo. Investoři nákupem zlata reagují na obavy z hospodářských dopadů koronaviru a na opatření centrálních bank na podporu ekonomiky. Zlato je bezpečnou investicí v období politické či ekonomické nejistoty.

◼ JAPONSKO

Olympiádě chybí plán pro pokračování pandemie

Tokijští pořadatelé nepracují s žádným záložním plánem pro případ, že by se letní olympijské hry nemohly kvůli pandemii koronaviru uskutečnit ani v příštím roce. Vychází z předpokladu, že odložený sportovní svátek začne 23. července 2021. Tuto středu mělo do zahájení her v původním termínu zbývat sto dní. Šéf organizačního výboru Toširo Muto ale uvedl, že vzhledem k nouzovému stavu v zemi nemusí ani roční odklad stačit.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

F1 mluví o zrušení celé letošní sezony

Bývalý šéf Mezinárodní automobilové federace FIA Max Mosley je pro zrušení sezony formule 1. Současná nejistota vyvolaná pandemií koronaviru podle něj situaci jen zhoršuje a způsobuje všem stranám stále větší finanční ztráty. Svému nástupci Jeanu Todtovi proto doporučil letošní šampionát vůbec nezačínat. Mistrovství světa v královské motoristické třídě mělo odstartovat v polovině března.

◼ ČESKO

Vojáci pomohou s provozem domovů sociálních služeb

Vláda rozhodla o nasazení vojáků na zajištění provozu domovů sociálních služeb. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) jich bude moci být povoláno až 360. Pomohou při zvládání epidemie koronaviru. Vláda již dříve rozhodla o nasazení vojáků na hranicích nebo o zapojení armády do chytré karantény. Nasazeno tak může být více než 4000 vojáků. Nemocní s covid-19 jsou nyní ve více než 30 pobytových zařízeních sociálních služeb.

◼ ČESKO, SEVERNÍ MAKEDONIE

Severní Makedonie dostala od Česka milion roušek

České velvyslanectví ve Skopji na svém webu informovalo, že Česká republika darovala Severní Makedonii v souvislosti s bojem proti šíření nákazy novým typem koronaviru milion roušek. Zdravotnické roušky do země v pátek přepravil český armádní speciál. Materiál na letišti převzal místopředseda vlády Severní Makedonie pro evropské otázky Bujar Osmani. Ten dodávku označil za důležitý dar, který demonstruje solidaritu v rámci EU.

◼ ČESKO

Útoku hackerů loni čelila pětina českých nemocnic

Každá pátá tuzemská nemocnice řešila loni kybernetický útok různé intenzity. Provozní ztráty se pohybují v desítkách milionů korun měsíčně. Mezi nejzákeřnější patří útoky pomocí vyděračských programů, které nemocnicím zašifrují data a požadují výkupné za jejich zpřístupnění. Vyplývá to z údajů poradenských firem BDO a Bureau Veritas. Nejznámějším případem bylo odstavení počítačové sítě a následné ochromení nemocnice v Benešově.

◼ ČESKO

Lidé by sami neměli vysazovat lék na vysoký tlak

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv by pacienti bez konzultace s lékařem neměli vysazovat léky na vysoký tlak. Jejich vliv na průběh infekce covid-19 není prokázán, informoval ústav. Podle České společnosti pro hypertenzi mají vysoký krevní tlak asi tři čtvrtiny mužů mezi 55 a 64 lety a dvě třetiny žen stejného věku. Podle odborníků mají lidé s chronickými nemocemi, jako jsou vysoký tlak, obezita či cukrovka, spolu se seniory nejvyšší riziko vážného průběhu nemoci covid-19.

◼ ČESKO

Škoda dodá vnitru Kodiaqy za více než miliardu korun

Ze smlouvy zveřejněné v registru smluv vyplývá, že automobilka Škoda Auto dodá státním organizacím spadajícím pod ministerstvo vnitra během tří let nová vozidla Škoda Kodiaq v hodnotě 1,163 miliardy korun. Celkem má jít až o 1853 automobilů. Na informaci včera upozornil server Zdopravy.cz. Podle něj Škoda Auto v soutěži porazila společnost Hyundai, která nabídla nižší cenu, ale nakonec ze soutěže odstoupila.

"

Rezerva vody v půdě je na dny, maximálně týdny.

Tomáš Vlasák

Podle hydrologa z hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích jsou některé řeky v Jihočeském kraji na hranici hydrologického sucha. Zatímco v minulých letech se k této úrovni blížily až koncem léta, letos jsou v podobném stavu už v dubnu.

◼ ČESKO

Rozpuštěné buňky ANO v Brně se chtějí soudit

Bývalí členové místních organizací ANO v brněnských Černovicích, Židenicích a Starém Lískovci se rozhodli, že pokud revizní a smírčí komise hnutí nezruší březnové usnesení o rozpuštění buněk, obrátí se na soud. Podle místopředsedy hnutí a kandidáta na jihomoravského hejtmana Petra Vokřála hnutí místní organizace rozpustilo kvůli tomu, že jejich členové byli údajně napojeni na osoby figurující v úplatkářské kauze v čele s bývalým členem ANO Jiřím Švachulou.

◼ ČESKO

Valenta chce omezit okruh plátců autorských poplatků

Autorské poplatky by neměli platit živnostníci v provozovnách, kde hudba z rádia či televize tvoří zvukovou kulisu a není reprodukována kvůli zisku. Požaduje to senátor Ivo Valenta (za Soukromníky), který opětovně vyzval k omezení okruhu plátců autorských poplatků. Sněmovna by toto omezení měla přijmout za týden na dubnové schůzi v rámci pomoci živnostníkům kvůli epidemii koronaviru, požaduje Valenta. Uvedl to v otevřeném dopise vládě i parlamentu.

◼ ČESKO

Praha zřídí centrum pomoci pro mimořádné události

Pražský magistrát zahájí práce na zřízení Asistenčního centra pomoci. Při mimořádných událostech, například s velkým počtem obětí nebo zraněných, bude sídlit v budovách městské knihovny. Centrum bude pomáhat s organizací záchranných prací nebo poskytovat informace pozůstalým. Jeho hlavním smyslem bude prevence takzvaného rizika sekundární traumatizace občanů a snížení zdravotních dopadů na zúčastněné osoby. Předejít má také vzniku paniky či šíření fám.

◼ ČESKO

Průzkum: Čechy nejvíc trápí korupce i zdravotnictví

Za nejpalčivější problémy Česka považují lidé korupci, hospodářskou kriminalitu a také zdravotnictví. Řešení korupce považuje za naléhavé 90 procent dotázaných. Příliš je naopak netrápí situace v kultuře. Nejvíce spokojeni jsou Češi s nabídkou zboží a služeb. Vyplývá to ze dvou aktuálních průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění. Oba se uskutečnily ještě před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii.

◼ TCHAJ-WAN

Tchaj-wan nemá nový případ nákazy koronavirem

Tchaj-wan včera po více než měsíci nezaznamenal žádný nový případ nákazy koronavirem. Předchozí den bez nových nakažených byl 9. březen. Na ostrově se zhruba 24 miliony obyvatel se nemoc covid-19 zatím prokázala u 393 lidí, z nichž šest zemřelo. Tchaj-wan je všeobecně oceňován za to, jak dokázal šíření infekce na svém území díky včasným a účinným preventivním opatřením potlačit. A to i přesto, že leží v těsné blízkosti Číny.

◼ VIETNAM

Vietnam znepokojuje čínská loď u jeho pobřeží

K vietnamskému pobřeží se vrátilo čínské plavidlo, které zde v minulém roce provádělo geologický výzkum a jehož přítomnost vyvolávala mezi Hanojí a Pekingem napětí. USA již dříve obvinily Čínu z toho, že se snaží prosadit své zájmy v Jihočínském moři, zatímco ostatní země se soustřeďují na zamezení šíření koronaviru. Na začátku dubna potopilo čínské hlídkové plavidlo vietnamskou rybářskou loď poblíž Paracelských ostrovů.

◼ FRANCIE

Macronův projev sledovalo rekordní publikum

Nejnovější projev francouzského prezidenta Emmanuela Macrona si naladili téměř všichni lidé ve Francii, kteří měli v pondělí po osmé hodině večer zapnutou televizi. Celkem ho sledovalo 36,7 milionu diváků, což je pro zemi absolutní rekord. Hlava státu potvrdila, že omezení pohybu zůstanou v platnosti až do května.

◼ KLDR

KLDR odpálila několik střel s plochou dráhou do moře

Severní Korea včera vypálila několik střel s plochou dráhou letu o krátkém doletu do moře mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. Dolet střel se odhaduje asi na 150 kilometrů. Letos v březnu šlo o čtvrtý podobný raketový test. Severokorejský vůdce Kim Čong-un v závěru loňského roku varoval, že pokud USA nezmění nepřátelskou politiku vůči Pchjongjangu, KLDR bude pokračovat ve vývoji moderních zbraňových systémů.

◼ BANKY

JPMorgan čeká lavinu ztrátových úvěrů

Americká banka JPMorgan Chase & Co vytvořila v 1. čtvrtletí čistý zisk 2,87 miliardy dolarů (70,3 miliardy Kč), což je meziroční propad o 69 procent. Největší americká banka podle aktiv kvůli koronaviru čeká lavinu ztrátových úvěrů, proto si vytváří rezervy. Stranou si tak dala 8,3 miliardy dolarů, což je pětkrát více než ve stejném období loni. Šéf banky Jamie Dimon investory připravuje na prudký pokles zisku za celý letošní rok.

◼ E-SHOPY

Amazon najímá tisíce lidí, rostou mu objednávky

Americký internetový prodejce Amazon ve Spojených státech najme dalších až 75 tisíc lidí. Kvůli omezení volného pohybu z důvodu pandemie teď totiž mnohem více lidí nakupuje on-line. Minulý měsíc už firma v USA najala 100 tisíc lidí. Amazon kromě toho oznámil, že třetím stranám, které využívají jeho platformu, uvolní dříve zavedená omezení. Amazon od nich dočasně bral jen základní potřeby pro domácnost a léky.

◼ BANKY

J&T Bance stoupl loni zisk na 3,16 miliardy korun

J&T Bance, která poskytuje služby privátního bankovnictví, stoupl loni meziročně čistý zisk o 52 procent na 3,16 miliardy Kč. Bilanční suma banky vzrostla o procento na 151,7 miliardy Kč. Celkem tuzemským bankám a spořitelnám loni stoupl podle dat České národní banky čistý zisk meziročně o 9,5 procenta na 90,9 miliardy korun.

◼ ENERGETIKA

Vedení ČEZ navrhuje dividendu 34 Kč za akcii

Vedení energetické společnosti ČEZ navrhuje vyplatit z loňského zisku dividendu 34 korun za akcii před zdaněním. Pokud valná hromada rozhodne podle návrhu představenstva, bude mezi akcionáře rozděleno 18,3 miliardy korun a stát jako majoritní akcionář získá zhruba 12,8 miliardy. Uvedl to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Z předloňského zisku vyplatil loni ČEZ dividendu 24 korun za akcii před zdaněním, nejnižší za 12 let.

◼ AUTA

TPCA výrobu opět spustí až 4. května

Automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) prodloužila odstávku výroby kvůli pandemii koronaviru. Linky by se měly v Kolíně rozjet v pondělí 4. května. Původně byl návrat zaměstnanců plánován na pátek 17. dubna. Výroba se zastavila 18. března před půlnocí. Zaměstnanci budou po dobu odstávky kompenzováni kombinací 85 procent platu a přesunutím směn na dobu po odstávce.

◼ BANKY

Wells Fargo klesl zisk o 89 procent

Třetí největší bance ve Spojených státech Wells Fargo v prvním kvartálu meziročně klesl zisk o 89 procent na 653 milionů dolarů (16 miliard Kč). Ústav teď musí vytvářet rezervy na ztrátové úvěry, preventivně si odložil 3,1 miliardy dolarů. Výnosy bance klesly o 18 procent na 17,7 miliardy dolarů. Wells Fargo je největší poskytovatel hypoték na americkém trhu.

◼ PODNIKÁNÍ

MPO v březnu z eurofondů vyplatilo 1,4 miliardy Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyplatilo v březnu podnikatelům z evropských fondů 1,4 miliardy korun. Ve srovnání s únorem bylo proplaceno o 90 procent více peněz. Z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo v březnu uspokojeno 362 žádostí o platbu, nejčastěji na rekonstrukci nemovitostí či nové výrobní technologie. Sdělil to náměstek ministra průmyslu a obchodu pro fondy EU Marian Piecha.

◼ KAPITÁLOVÝ TRH

Burzy ve Vídni i v Praze měly technické problémy

Obchodování na vídeňské akciové burze včera dopoledne přerušily technické problémy u poskytovatele systému, německé Deutsche Börse. Výpadky ale kvůli tomu zaznamenaly i další evropské burzy, včetně pražské. Před 14:00 byly problémy odstraněny. Podle mluvčího Deutsche Börse se výpadky objevily i v Budapešti, Záhřebu, Lublani, Sofii, na Maltě a v Praze. Žádný hackerský útok ale na vině nebyl, zdůraznil mluvčí.

◼ SOFTWARE

Využívanost konferencí Microsoftu stoupla o 200 procent

Softwarová firma Microsoft zaznamenala v souvislosti s epidemií koronaviru od poloviny března nárůst využívání svého skupinového komunikačního programu Teams o 200 procent až na 2,7 miliardy minut spojení za den. Počet videohovorů vzrostl v březnu celosvětově o tisíc procent. Na začátku epidemie měly Teams kvůli náporu uživatelů výpadky. Uživatelé Teams si také při schůzkách zapínají video dvakrát častěji, než tomu bylo před vypuknutím epidemie.