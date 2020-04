Nové informace o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše dostane Evropská komise, která zastává názor, že si šéf ANO udržuje vliv na své bývalé firmy. Tentokrát jde o podnik Imoba, spadající do Babišových svěřenských fondů. Podle předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu Moniky Hohlmeierové je to další důkaz o pokračujícím spojení českého premiéra se společnostmi, které dlouhou dobu vlastnil a řídil. Jako politikovi mu to ale zákon zakazuje.