Do jedné z lékáren v Nancy na východě Francie nedávno vstoupila žena s manželem. Pozdravila a poprosila lékárníka o "roušku 19". Za chvíli na místo dorazila policie a manžela odvedla. Žena si totiž do lékárny nepřišla pro roušku, ale požádat o záchranu před násilnickým mužem. Jak popsal deník Le Parisien, využila zvláštní kód a lékárníkovi jím dala skrytě najevo, že je kvůli domácímu násilí v tísni. "Lékárna pak zavolala policii, která okamžitě zasáhla," popsal Francois Pérain, prokurátor z Nancy.

Skokový nárůst

Ve Francii a v dalších zemích po celém světě roste při nařízené karanténě kvůli pandemii koronaviru počet případů domácího násilí. Jen za první týden izolace policie v Paříži zaznamenala skok o 36 procent, jinde v zemi o 32 procent.

Oběti nemohou opustit domovy a před svými trýzniteli se nemají kam schovat. Stísněné prostory bytů jsou živnou půdou pro spory mezi partnery, jež se při rostoucím stresu ještě vyostřují. Přibývají případy, kdy agresoři vztáhnou ruku i na děti. "Riziko domácího násilí v karanténě stoupá," potvrdil francouzský ministr vnitra Christophe Castaner.

Ve Francii, v Itálii nebo ve Španělsku je karanténa ještě přísnější než v Česku, protože lidé nesmějí třeba na procházku do parku. Povoleny jsou jen cesty do práce a na nákup. Partneři jsou spolu zavřeni doma téměř 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a oběti mají málo příležitostí uniknout nebo zalarmovat policii či nevládní organizace. "I v běžné situaci je pro ně těžké opustit domov, který sdílí s agresorem. A nyní je to ještě mnohem, mnohem složitější," řekla pro CNN Simona Ammerataová, pracovnice azylového domu pro oběti domácího násilí v Římě.

Podobně mluví psycholožka z Paříže Jill Bourdaisová. Vede skupinu pro ženy a muže, kteří se potýkají či potýkali s domácím násilím. Každý týden jí běžně volá až pět obětí, nyní se jí neozval skoro nikdo. "Je to až příliš riskantní," upozornila psycholožka na strach napadených, že by je agresor mohl slyšet. Volají proto jen v případech, kdy jim hrozí bezprostřední ohrožení nebo když jdou třeba na nákup.

Kódy a azyly

Různé organizace na pomoc obětem naopak dostávají více e-mailů nebo zpráv přes mobilní aplikaci WhatsApp.

Francouzský ministr Castaner proto hledá cesty, jak pomoci obětem v době nouzového stavu a karantény. Prohlásil, že nyní je to pro vládu priorita, a přijal několik konkrétních opatření. Oběti mohou nově požádat o pomoc přímo v lékárnách, což jsou ve Francii v době karantény jedny z mála otevřených prodejen. Pokud je navštíví společně s násilnickým manželem nebo přítelem, mají ku pomoci kód "rouška 19". Země se inspirovala v sousedním Španělsku, které přišlo jako první s tímto způsobem žádosti o pomoc v nouzi. Evidují tam i o 18 procent více volání na tísňovou linku pro ženy.

Francouzská vláda také slíbila, že zaplatí na 20 tisíc hotelových pokojů, kam by se týrané ženy a muži mohli uchýlit v případě potřeby. Ministryně pro rovné příležitosti Marlène Schiappaová už vyzvala oběti, aby této možnosti využily.

Italská vláda zase vytvořila aplikaci, díky níž ženy v tísni mohou požádat o pomoc policii, aniž by tam přímo musely zavolat. Také zvažuje návrh, že dá čtyři miliony eur na azylové domy, kde by se oběti mohly schovat.