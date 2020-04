Pokud by se měla Česká republika účastnit nějakého mistrovství, kde by si mohla být jistá hlavní výhrou, byla by to soutěž v tom, jak nejlépe poradit. Počet poradců a poradních sborů na počet obyvatel výrazně převyšuje běžný světový průměr. Mohlo by se zdát, že kdyby Češi poslouchali všechny své poradce, měli by být nejlepší a nejbohatší na světě a jen nějakým omylem se tak nestalo.