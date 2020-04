Lehce nabyl, lehce pozbyl. Málokdy platí tohle pořekadlo tak do puntíku jako v případě vztahu někdejšího Československa a jeho kdysi nejvýchodnějšího cípu − Podkarpatské Rusi. Za pár týdnů uplyne sto let od chvíle, kdy pařížská Trianonská smlouva v červnu 1920 definitivně stvrdila nečekané přičlenění tohoto původně uherského území s převážně rusínským obyvatelstvem k mladé masarykovské republice. Ale zároveň je to i pětasedmdesát roků od okamžiku, co se československá reprezentace rozhodnutím prezidenta Edvarda Beneše Podkarpatské Rusi vzdala.