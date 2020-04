◼ VATIKÁN

Papež vyzval k solidaritě v době pandemie

Papež František v nedělním velikonočním poselství vyzval svět k zastavení všech ozbrojených konfliktů a také k solidaritě v době nynější pandemie nemoci covid-19. V tradičním požehnání Urbi et orbi (Městu a světu) uvedl, že "není čas utrácet za nákup zbraní, navíc peníze, které by se mohly použít na záchranu životů". Poselství netradičně přednesl po mši v téměř prázdné svatopetrské bazilice.

◼ ČESKO

Na jihu Moravy vytvořili první vzpomínkovou mapu

Hygienici na jihu Moravy poprvé vytvořili u člověka s covid-19 takzvanou vzpomínkovou mapu. Jde o součást chytré karantény, která se má nyní naplno rozšiřovat. Vzpomínková mapa jako součást chytré karantény umožňuje po souhlasu nakaženého využít data o pohybu z jeho mobilního telefonu a platební karty za posledních několik dní. Mapa má sloužit hygienikům při rozhovoru s nakaženým, aby si lépe vzpomněl, kde byl a s kým se mohl potkat.

◼ ČESKO

Hygienička: Otevření škol do konce června není reálné

Epidemiologové nedoporučují úplné obnovení povinné školní docházky do konce června. Prioritu by měli mít ti, kteří zakončují ročník nějakou závěrečnou nebo postupovou zkouškou. V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu to včera řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Stanovisko epidemiologů projedná vláda, která bude mít rozhodující slovo. Podle Rážové ale povinná docházka do června ani nebude ve hře. Školy jsou kvůli šíření koronaviru zavřené od 11. března.

◼ SVĚT

WHO varuje před uvolňováním opatření

Onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem je desetkrát smrtelnější než takzvaná prasečí chřipka či chřipka A (H1N1), která se koncem března 2009 objevila v Mexiku. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) a vyzvala země, aby zpomalily uvolňování přísných opatření. Prasečí chřipka si při pandemii v letech 2009 a 2010 vyžádala asi 18 500 obětí, covid-19 jich má na svědomí už přes 115 tisíc.

"

Naše společnost samozřejmě není mrtvá, ale je zraněná a my všichni bychom ji měli uzdravit.

Miloš Zeman

Český prezident ve velikonočním dvouminutovém projevu v České televizi, ve kterém v neděli vyzval lidi k solidaritě a sounáležitosti.

◼ JAPONSKO

MOV: Další odklad her v Tokiu už není možný

Mezinárodní olympijský výbor se bude po odložení olympijských her v Tokiu na příští rok podílet na zvýšených nákladech japonských pořadatelů stovkami milionů dolarů. Prezident MOV Thomas Bach to řekl listu Die Welt. Zároveň zdůraznil, že v případě pokračujících restriktivních opatření kvůli pandemii koronaviru už další odklad her nepřichází v úvahu. Japonská média odhadla výši dodatečných nákladů na dvě až šest miliard dolarů.

◼ ČESKO

Poslední repatriační let bude z Austrálie a Nového Zélandu

Poslední plánovaný repatriační let má dnes dopravit do Prahy 329 Čechů a další Evropany, kteří uvázli v Austrálii a na Novém Zélandu po opatřeních přijatých kvůli šíření koronaviru. České ministerstvo zahraničí využilo pro repatriaci spolupráci s jihokorejskými aerolinkami. Volná místa využijí tedy i korejští občané. Letadlo je dopraví do Soulu, který bude pro evropské cestující přestupním místem. Ministerstvo už zajistilo návrat letadly asi 3000 Čechů a 770 Evropanů.

◼ ČESKO

Obchodníci chtějí snížené nájmy

Zhruba stovka českých a zahraničních firem prodávajících oblečení, knihy, hračky, elektroniku i další zboží vytvořila sdružení, které chce u obchodních center pro své členy vyjednat snížení nebo odpuštění nájemného. Požaduje také podporu od vlády. Informovala o tom společnost Alpine Pro, která patří k zakládajícím členům nově vzniklé Unie retailu.

◼ USA

Google a Apple uzavřely nečekané partnerství

Technologické giganty Apple a Google oznámily, že k boji proti koronaviru chtějí společně využívat uživatelská data z telefonů se systémy Android a iOS k vytvoření platformy, díky které budou ostatní uživatelé varováni před možným kontaktem s nakaženou osobou. Apple s Googlem sice slibují, že soukromí bude zaručeno, prezident USA Donald Trump přesto chce prověřit, zda platforma, která by mohla sledovat až tři miliardy lidí, neporuší osobní svobody.

◼ ČESKO

Průzkum: Většině sportovišť hrozí krach

Většině sportovišť v Česku hrozí, že bez podpory státu v nejbližším měsíci či v tom následujícím zkrachují. Za nejvhodnější formu pomoci považují necelé dvě pětiny provozovatelů sportovišť dotaci na mzdové náklady, zhruba třetina podnikatelů by ocenila úlevy a odklad daní ve větším rozsahu a na delší dobu, než je nyní schváleno. Vyplývá to z průzkumu společnosti MultiSport Benefit mezi 533 partnerskými sportovišti v celé republice.

◼ ČESKO

Pamětní deska ve Velehradě připomíná vyhnání řeholníků

Ve Velehradě na Uherskohradišťsku byla v neděli instalována pamětní deska, která připomíná akci K před 70 lety − likvidaci klášterů komunistickým režimem. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byli vyhnáni a vyvezeni téměř všichni řeholníci z mužských klášterů, na konci září následovala akce Ř, jejímž cílem byly kláštery ženské. Jedním z míst, kde komunisté zasáhli, byl i Velehrad, který je významným poutním místem. Bylo zde 25 jezuitů a 46 noviců, řekl velehradský farář Josef Čunek.

◼ ČESKO

Kultura doma pomáhá v orientaci na on-line scéně

V neděli začala fungovat nová webová platforma Kultura doma. Cílem jejích tvůrců je vytvořit přehlednou databázi současné umělecké on-line produkce, která usnadní divákům orientaci v aktuálním kulturním dění. Chce také pomoci kulturní scéně, která se ze dne na den musela přesunout do virtuálního prostředí. Projekt Kultura doma proto umožní na streamy představení vybírat vstupné.

◼ ČESKO

Realitky čekají rekordní zájem o chaty a chalupy

Zájem o pronájem nebo koupi chalup a chat bude letos rekordní. Důvodem je hlavně nejistota ohledně možnosti letní dovolené v zahraničí kvůli současným opatřením proti šíření koronaviru. ČTK to sdělili zástupci oslovených realitních firem. Ani v současné době, kdy prodeje bytů téměř zamrzly, poptávka po rekreačních objektech podle nich neklesá. Kvůli opatřením jsou však často problémy s prohlídkami.

"

Vzhledem k současné situaci, kdy je na trhu přebytek mléka, věřím, že firmy budou mít o tento tendr zájem.

Pavel Švagr

předseda Správy státních hmotných rezerv o připravované soutěži na dodání, skladování a ochraňování 1800 tun sušeného mléka

◼ ČESKO

Výbor dobré vůle za 30 let přerozdělil 791,8 milionu

Na pomoc lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním za 30 let své existence přerozdělil Výbor dobré vůle − Nadace Olgy Havlové 791,8 milionu korun. První manželka prezidenta Václava Havla Olga založila Výbor dobré vůle 12. dubna 1990, o dva roky později dostal přidružený název Nadace Olgy Havlové. Nadace v době koronavirové epidemie pomáhá zejména seniorům, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci.

◼ ČESKO

Koncentrace oxidu dusičitého klesla

Koncentrace oxidu dusičitého v Česku za dobu platnosti omezení spojených s koronavirem klesla. Vyplývá to ze srovnání družicových snímků. Není ale zcela jasná příčina, zřejmě jde o kombinaci vlivů, uvedl na blogu meteorologů Jáchym Brzezina z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Zdrojem zdraví škodlivého oxidu dusičitého jsou především doprava a průmysl.

◼ ČESKO

Zeman: Ruský postoj kvůli Koněvovi je vměšováním

Trestní stíhání, kterým vyšetřovací výbor Ruské federace reagoval koncem týdne na odstranění sochy maršála Koněva v Praze, je podle prezidenta Miloše Zemana kontraproduktivním vměšováním se do cizích záležitostí. Odsunutí sochy má ale Zeman za hloupé a směšné. Také mu přijde komické s ohledem na dobu, která uplynula od pádu minulého režimu. V televizi Prima přirovnal chování zastupitelstva Prahy 6 k obrazoborectví.

◼ ČESKO

Kraj nechá nanofiltry z Liberce posoudit ústavem

Nanofiltry, které vyrábí Technická univerzita v Liberci a firmy Elmarco a Drylock, nechá Liberecký kraj posoudit Státním zdravotním ústavem. Chce získat prohlášení o shodě, které potvrdí, že výrobek odpovídá předpisům platným v Česku. Umožní to pokračovat ve výrobě těchto ochranných prostředků i po skončení nouzového stavu. Uvedl to hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

◼ ČÍNA

Peking přísně kontroluje informace o původu viru

Čína zavedla omezení týkající se zveřejňování jakéhokoliv akademického výzkumu o původu pandemie způsobené koronavirem. Akademické publikace o nemoci covid-19 musí nově schvalovat centrální čínské orgány. Příslušné vládní nařízení a poznámky na internetu zveřejnily čínské univerzity, uvedl server americké televize CNN. Tyto poznámky už ale podle něj z webu zmizely. Virus se loni v prosinci rozšířil z čínského města Wu-chan.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Von der Leyenová varuje Maďarsko

Předsedkyně Evropské komise pohrozila Maďarsku, že pokud jeho opatření přijatá v boji proti šíření koronaviru překročí povolenou mez, hrozí mu řízení pro porušování unijních smluv. Ursula von der Leyenová to uvedla v rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag. Maďarský premiér Viktor Orbán může díky novému zákonu v době nouzového stavu řídit zemi pomocí dekretů.

◼ ČESKO

Výrazně přibylo krádeží kol, nejvíce se kradou na Vánoce

Počet ukradených jízdních kol a elektrokol loni v Česku meziročně vzrostl o osm procent. Stoupla i výše škod, o desetinu. Cyklistika je u Čechů oblíbená a do vybavení lidé investují značné sumy. Zloději stále častěji kradou vytipovaná kola na objednávku. Ukazují to loňské statistiky ERV Evropské pojišťovny a Policie ČR. Ta loni evidovala 5106 krádeží kol, nejvíce v prosinci, a to 1122. Počet však může být mnohem vyšší, ne všechny krádeže lidé hlásí.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Premiéra Johnsona už propustili z nemocnice

Britský premiér Boris Johson, který musel být kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19 přechodně umístěn na jednotku intenzivní péče, byl v neděli propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Ještě před odchodem z nemocnice poděkoval Johnson zdravotníkům za to, že mu zachránili život. Stav ministerského předsedy ovšem stále vyžaduje zotavení, proto se Johnson k řízení vlády zatím nevrací. Jeho povinnosti již dříve převzal šéf britské diplomacie Dominic Raab.

"

Celkově přicházíme každou hodinu o milion eur z naší rezervní likvidity − ve dne v noci, týden co týden a asi ještě měsíc co měsíc.

Carsten Spohr

šéf německé letecké společnosti Lufthansa

◼ BULHARSKO

Bulharsko urychlilo přípravy na přijetí eura

Bulharsko se přihlásí do "čekárny na euro", tedy do mechanismu směnných kurzů ERM-2, koncem dubna. Uvedl to bulharský premiér Bojko Borisov. Země původně předpokládala, že se k ERM-2 (v něm musí vydržet dva roky před přijetím eura) a k bankovní unii připojí letos v červenci. Podle Borisova urychlení příprav Bulharsko konzultovalo s vedením Evropské centrální banky.

◼ FRANCIE

Paříž balíček na řešení krize odhaduje na 100 miliard eur

Francie kvůli koronaviru počítá s rekordním deficitem rozpočtu i dluhem veřejných financí. Výši záchranného balíčku pro hospodářství postižené dopady pandemie nyní Paříž odhaduje na 100 miliard eur, více než čtyři procenta HDP, řekl ministr financí Bruno Le Maire. Před měsícem vláda náklady odhadovala na 45 miliard eur. Suma se patrně ještě zvýší, protože do ní nejsou zahrnuty záchrany velkých společností, jako jsou aerolinie Air France-KLM.

◼ IZRAEL

Na covid-19 zemřel bývalý izraelský vrchní rabín

V Izraeli v neděli zemřel na nemoc covid-19 bývalý vrchní rabín Elijahu Bakši-Doron. S odvoláním na prohlášení premiéra Benjamina Netanjahua o tom informovala agentura Reuters. Bakši-Doron byl v letech 1993 až 2003 hlavním rabínem sefardských Židů. Bakši-Doron se zasazoval o dialog mezi jednotlivými náboženstvími. V roce 2000 se setkal například s papežem Janem Pavlem II., za což ho kritizovali ultraortodoxní rabíni.

◼ TURECKO

Erdogan nepřijal demisi ministra vnitra

Vlivný turecký ministr vnitra Süleyman Soylu v sobotu na Twitteru oznámil, že odstoupí ze své funkce. Jeho krok souvisí se zavedením dvoudenního zákazu vycházení ve velkých tureckých městech kvůli šíření koronaviru. Zákaz, který platil o víkendu, byl v pátek vyhlášen jen ve velmi krátkém předstihu a reakcí Turků bylo, že v panice vzali útokem veškeré obchody. Prezident Recep Tayyip Erdogan však Soyluovu demisi nepřijal.

◼ MÉDIA

Google musí platit vydavatelům za obsah

Americký internetový gigant Google bude muset francouzským vydavatelským společnostem a zpravodajským agenturám platit za používání jejich obsahu. Rozhodl o tom francouzský úřad pro regulaci hospodářské soutěže. Google se rozhodnutí úřadu podřídí. Verdiktu předcházela stížnost několika svazů zastupujících francouzské vydavatele tisku na praktiky Googlu.

◼ MÉDIA

Křetínský a Tkáč kupují tiskárnu Europrint

Společnost Czech Print Center ze skupiny Czech News Center Daniela Křetínského a Patrika Tkáče kupuje tiskárnu Europrint, která je v reorganizaci. Podle reorganizačního plánu z roku 2018 za ni má zaplatit 550 milionů korun. Spojení posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na svých internetových stránkách. Europrint je největší polygrafickou společností na českém trhu.

◼ ENERGETIKA

Skupině EPIF z holdingu EPH se loni dařilo

Společnosti EP Infrastructure (EPIF), která je jednou z hlavních složek Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského, stoupl loni meziročně provozní zisk EBITDA o 13,1 procenta na 1,61 miliardy eur (43,4 miliardy korun). Konsolidované tržby vzrostly o 12,7 procenta na 3,48 miliardy eur (93,7 miliardy ­korun). Výsledky firma zveřejnila na svém webu.

◼ SVĚTOVÁ EKONOMIKA

Fed uvolní 2,3 bilionu USD pro podniky a samosprávy

Americká centrální banka (Fed) uvolní dalších 2,3 bilionu dolarů (56,6 bilionu Kč) na podporu ekonomiky, na kterou nyní tvrdě doléhají dopady koronaviru. Peníze jsou určeny na úvěry malým a středním podnikům a místní samosprávě. Fed společnostem, které zaměstnávají do 10 tisíc lidí, poskytne čtyřleté půjčky. Kromě toho bude kupovat dluhopisy vydané jednotlivými americkými státy, hustě obydlenými okresy a městy.

◼ EVROPSKÁ EKONOMIKA

Východní Evropa by mohla z koronaviru těžit

Krize způsobená šířením koronaviru bude mít větší dopady na hospodářství východní Evropy, než když ji zasáhla finanční krize, informoval deník Handelsblatt o předpovědi vídeňského institutu WIIW. Ze střednědobého hlediska by ale východoevropské ekonomiky mohly mít ze současné situace prospěch. Až krize odezní, zkrátí se dodavatelské řetězce a do regionu by se mohly přemístit asijské výrobní továrny. Z toho by mohl těžit i německý export.