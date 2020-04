Naši politici koronavirovou krizi s oblibou označují za válku. Aby ne. Slovo válka sugeruje, že se máme semknout proti nepříteli a že si zaslouží mimořádné pravomoci. K semknutí došlo, pravomoci mají. Potud dobře. Jenže co je k vítězství ve válce nejdůležitější? Ano, je to kompetentní velení, které dokáže vydávat srozumitelné a jednoznačné rozkazy. A tady to je bída.