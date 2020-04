Kapacity nemocnic

◼ Neakutní zdravotní péče musela ustoupit léčbě nakažených koronavirem.

◼ Nemocnice pro pacienty s covid-19 vyhradily 2000 lůžek.

◼ Aktuálně je podle předsedy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimíra Černého v nemocnicích asi 400 nakažených, intenzivní péči potřebuje asi čtvrtina. Asi třetinu nakažených už lékaři z nemocnic propustili.

◼ Černý uvedl, že by české zdravotnictví zvládlo až 45 tisíc nakažených, z nichž 15 procent, tedy necelých sedm tisíc lidí, by potřebovalo do nemocnic.