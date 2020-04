Ladislav Veselý vede Slevomat od ledna. Od bývalé šéfky portálu Marie Havlíčkové přebíral podnik se 300 zaměstnanci, obratem dvě a půl miliardy korun a ziskem 120 milionů. Jenže od poloviny března firma přišla o 85 procent svého byznysu a tržeb. Nový šéf se tak místo na rozvoj fungující firmy zaměřil na to, jak a kde ušetřit, aby Slevomat přežil. "Snažíme se připravit na to, co bude, až opatření kvůli koronaviru skončí, abychom mohli spustit ty nejlepší nabídky pobytů a lokálních služeb," říká Veselý.