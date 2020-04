Koncem března zazvonil lékaři Filipu Horákovi telefon a na druhém konci se ohlásila úřednice z Inspektorátu bezpečnosti práce. Chtěla vědět, jak v sanatoriu Jih v Ostravě dodržuje zákoník práce.

"Na tom by nebylo nic divného, všichni musíme dodržovat zákoník práce. Jenže ten telefonát přišel ve chvíli, kdy už bylo jasné, že epidemie koronaviru je průšvih. V různých domovech seniorů už umírali lidé," popisuje HN majitel sanatoria se 150 lůžky Filip Horák.

Jako jedni z prvních v zemi začali zaměstnanci v jeho zařízení pracovat na dvě zcela oddělené směny, aby předešli možnému nakažení celého personálu a hlavně seniorů.

"Byl obrovský problém s ochrannými pomůckami, nebyly k dostání, stát nám nedodal nic. Tak se sami zaměstnanci domluvili na rozdělení směn po několika dnech. Byli obětaví. Sanatorium jsme úplně zavřeli a oni tam i nocovali. Spali na matracích, vozil jsem jim ovoce, sushi, pizzy a další věci, aby se měli dobře," říká Horák.

Zhruba po dvou týdnech takového nouzového provozu se nejprve telefonicky a poté prostřednictvím datové schránky ozval Inspektorát bezpečnosti práce. "Dostali nějaký podnět. Paní se ptala, jaká máme opatření a jestli dodržujeme bezpečnostní přestávky. V datové schránce pak přistál dokument s podrobnými otázkami, třeba jak vypadá rozpis služeb nebo jestli jsou tam naši zaměstnanci dobrovolně. Naštvalo mě to, protože naši lidé už tou dobou padali lidově řečeno na hubu, aby ochránili seniory. A úředníky zajímá rozpis směn, který je ale přece v tu chvíli úplně irelevantní. Hlavní bylo zajistit chod sanatoria a izolovat seniory od koronaviru," líčí Filip Horák.

Úřednice ostravského inspektorátu, který samozřejmě musí řešit každý podnět na možné porušování zákoníku práce, byla v tomto případě nakonec shovívavá. "Lidsky jsem jí vysvětlil situaci, že všichni zaměstnanci pracují takto dobrovolně a že si to tahle těžká doba žádá. Pochopila to a šetření ukončila. Dopadlo to dobře, akorát mě zarazilo, že na těch úřadech lidé někdy jednají jako stroje. Že nemají empatii," říká Filip Horák.

Zákon je zákon

O chybějící úřednické empatii mluví i majitel firmy Pavel (příjmení si nepřál zveřejnit), který podniká už deset let v dopravě. Obrat jeho firmy dělá 85 milionů ročně, mnoho let neměl s finančním úřadem žádný problém. "Platíme vždycky všechno a pokud možno včas. Tento rok jsme do nějakého data v březnu měli uhradit 450 tisíc korun na daních, ale protože jsme měli zrovna hodně splatných faktur od obchodních partnerů na cestě, chtěli jsme dluh zaplatit do měsíce. Pár dní po splatnosti nám finanční správa bez jakéhokoliv telefonátu nebo výzvy k zaplacení naprosto nekompromisně obstavila všechny účty a poslala exekuční příkaz," líčí HN podnikatel. Sám zaměstnává zhruba třicet lidí. "Ještě že jsem chvíli předtím stihl poslat výplaty," usmívá se dnes Pavel.

Finanční úřad odblokoval účty hned po zaplacení dluhu. "Celé to trvalo jen pár dní, takže se nic strašného nestalo. Ale zaskočilo mě to hlavně proto, že v tu dobu už stát veřejně sliboval pomoc a úlevy podnikatelům kvůli koronaviru a ve stejné době udělají kontroloři takto rychlý a nekompromisní postup, aniž by třeba zavolali anebo se podívali, že jsme do té doby byli řádní plátci," dodává Pavel.

Finanční správa konkrétní případy nekomentuje. Podle mluvčí Zuzany Mašátové se správci daní o empatii snaží. "Ale zákon je zákon a my musíme postupovat podle něj," uvedla Mašátová.

Máte zboží z letáku?

A nepříjemné překvapení, tentokrát od úředníků středočeského krajského úřadu, zažili nedávno také v několika prodejnách potravin v Českém Brodě. V době naplno rozjeté pandemie koronaviru, kdy lidé vykupovali nejprve trvanlivé potraviny a poté například dezinfekci, přišli úředníci zkontrolovat, jestli prodejny mají zboží inzerované v letácích. "Nad tím zůstává skutečně rozum stát. V době nepředvídatelného chování zákazníků byli majitelé obchodů rádi, že vůbec zajistí provoz a dostupnost potravin. Jeví se mi to jako absurdní zneužívání pravomocí," zastal se obchodníků v dopise prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) vyzval, aby se její úřad zaměřil na důležitější věci.

Úřad dopis označil za snahu zasahovat do působnosti úřadu. "Hejtmanka nemá pravomoc zasahovat do přenesené působnosti krajského úřadu. Podněcování ke spáchání trestné činnosti považuji za nepřípustné," odepsal ředitel úřadu Jiří Holub. Podle mluvčího Marka Rejmana ale nakonec úřad podobné kontroly minulý týden zakázal.