Ben Bernanke stál v čele americké centrální banky Fed od února 2006 do ledna 2014. Má tak přímou zkušenost s řešením finanční krize z let 2007 až 2009. V internetové diskusi, kterou uspořádal washingtonský ústav Brookings, se vyjádřil k vyhlídkám Spojených států v krizi způsobené pandemií koronaviru. A jeho předpověď je docela chmurná. Ekonomika USA by se podle něj mohla kvůli opatřením proti šíření koronaviru propadnout o 30 i více procent. "Celkově by to mohl být velmi špatný rok pro ekonomiku," řekl. Dosavadní měnovou a rozpočtovou reakci na ekonomické dopady koronaviru označil za dobrou, nicméně dodal, že budou zapotřebí další opatření. Podle Bernankeho čeká USA "dlouhé a děsivé období", ale historie prý naznačuje, že zotavení ekonomiky potrvá kratší dobu než po finanční krizi z let 2007 až 2009. "Za několik let bude vykazovat jen malé známky této zkušenosti," uvedl.