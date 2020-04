◼ EVROPSKÁ UNIE

Ministři financí se neshodli na záchranném plánu

Ani po dlouhém nočním jednání v úterý se ministři financí zemí Evropské unie nedohodli na společném plánu, jak povzbudit své ekonomiky po koronavirové krizi. Zástupcům vlád se nepodařilo najít kompromis v otázce vydání společných dluhopisů ani čerpání úvěrů ze záchranného fondu ESM. Šéf euroskupiny Mario Centeno proto po 16 hodinách odložil další jednání na dnešek. "Můj cíl zůstává: pevná záchranná síť proti dopadům nemoci covid-19," uvedl.

◼ ČESKO

Senátoři dnes rozhodnou o příspěvku pro živnostníky

Senát bude odpoledne schvalovat příspěvek živnostníkům kvůli epidemii koronaviru, projedná také návrhy, které se týkají nezaměstnaných a úřadů práce. Senátoři chtějí přednostně probrat normy, které v úterý v noci schválila sněmovna ve stavu legislativní nouze. Až půlroční moratorium na splácení úvěrů a hypoték, které poslanci přijali rovněž v úterý, posoudí senátoři po dohodě se sněmovnou až po velikonočních svátcích.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Unie uvolní další peníze na boj s nákazou

Státy Evropské unie podpořily další využití peněz, které byly původně určeny na rozvojové projekty, na boj s koronavirem. Velvyslanci unijních zemí včera schválili návrh Evropské komise, který peníze dosud vázané ve strukturálních fondech umožní co nejpružněji čerpat na podporu zdravotnictví či odvětví zasažených současnou krizí. Unijní státy se navíc nebudou muset v některých případech podílet na projektech vlastním spolufinancováním.

◼ ČESKO

Za přestupky ohledně viru budou nejspíš pokuty

Policisté a strážníci zřejmě dostanou možnost ukládat pokuty až do 10 tisíc korun lidem, kteří budou porušovat opatření proti šíření koronaviru. Počítá s tím vládní návrh zákona, který včera schválila sněmovna, byť poměrně těsnou většinou. Kritizovali ho zástupci ODS, TOP 09 či Pirátů. Návrh, který má platit jen po dobu platnosti opatření proti koronaviru, nyní dostane k projednání Senát.

"

Česká republika zatím zabránila tomu nejhoršímu a na datech je to vidět.

Adam Vojtěch

Ministr zdravotnictví (za ANO) hlásí, že se Česku podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci covid-19 a země se může připravit na návrat k běžnému životu.

◼ ČESKO

Úřady se pochválily, jak zvládají boj s nákazou

Stav epidemie covid-19 v Česku je v mezinárodním srovnání podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška unikátní. Situaci je potřeba využít a epidemii dál řídit, řekl. Úmrtnost v Česku činí 0,73 na 100 tisíc obyvatel, roste méně než ve většině zemí navzdory tomu, že podíl zachycených případů je na úrovni Polska či Kanady, proti Rakousku je poloviční. Rakousko udělalo dosud 120 tisíc testů, Česko zhruba 99 tisíc.

◼ ČESKO

Podnikatelé získají nárok na odklad nájmu

Firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením proti koronaviru musely zavřít provozy, budou pravděpodobně moci požádat o odklad nájmu od 12. března do 30. června. Na uhrazení splátek budou mít čas do konce roku, rozhodla sněmovna. Vláda požadovala ochrannou lhůtu až do 31. března 2022. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) se změnou souhlasil. Pokud bude třeba, termíny budou prodlouženy o další tři měsíce.

◼ ČESKO

Poslanci omezili úroky ze spotřebitelských úvěrů

Sněmovna omezila maximální možnou výši úroků ze spotřebitelských úvěrů, nesplácených déle než 90 dnů. Zároveň omezila výši sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné za opožděné splátky úvěrů. Při prodlení delším než tři měsíce pokuta nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Nyní omezení platí jen u úvěrů pro běžné spotřebitele. Změny přináší vládní novela, kterou schválili poslanci, teď ji posoudí Senát.

◼ USA

Sanders vzdal boj o nominaci na prezidenta

Levicový senátor Bernie Sanders ukončil boj o nominaci Demokratické strany pro listopadové prezidentské volby ve Spojených státech. Uvolnil tak cestu ke kandidatuře pro bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který zřejmě bude soupeřem nynější republikánské hlavy státu Donalda Trumpa. Na začátku primárek byl Sanders považován za favorita. Po sérii porážek s Bidenem ale odstoupil.

◼ POLSKO

Opozice chce zablokovat prezidentské volby

Polský Senát, horní komora parlamentu, se pokusí zmařit plán vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) prosadit prezidentské volby v květnovém termínu bez ohledu na šíření koronavirové nákazy. V televizi TVN24 to včera řekl šéf hlavní opoziční strany Občanská platforma (PO) Borys Budka. Zatímco Sejm, dolní komoru, ovládá tříčlenná vládní koalice kolem PiS, v Senátu získala v posledních volbách většinu opozice.

◼ ČÍNA

Exprezident čínské CITIC Bank byl zatčen

Bývalý prezident čínského finančního ústavu CITIC Bank Sun Te-šun byl kvůli podezření z korupce zatčen. CITIC Bank je součástí čínské státní společnosti CITIC Group, která už dříve převzala kontrolu nad firmou CEFC Europe − ta v České republice zaštiťovala většinu čínských obchodních aktivit. Důvodem převzetí byly problémy CEFC kvůli vysokému zadlužení. Předseda představenstva CEFC Jie Ťien-ming, který se stal poradcem prezidenta Miloše Zemana, dokonce skončil ve vězení.

◼ FRANCIE

Letadlová loď musí do přístavu kvůli koronaviru

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle se předčasně vrací do domovského přístavu v jihofrancouzském městě Toulon kvůli podezření, že se mezi posádkou šíří koronavirus. Na palubě plavidla je nyní 1760 námořníků a kolem čtyřiceti vykazuje příznaky nemoci covid-19. Letadlová loď na jaderný pohon, která se před časem účastnila manévrů v Baltském moři, se nyní nachází v Atlantiku. Do přístavu by měla dorazit v následujících několika dnech.

◼ SLOVENSKO

Karanténa skončila, Korčok řídí ministerstvo zahraničí

Necelé tři týdny po jmenování nové slovenské vlády premiéra Igora Matoviče se včera funkce šéfa diplomacie ujal dosavadní velvyslanec ve Spojených státech Ivan Korčok. Dlouholetý diplomat a politik Korčok se nestal ministrem již v březnu kvůli tomu, že byl v karanténě, která je kvůli koronaviru až na výjimky povinná pro všechny Slováky při návratu do vlasti. Korčoka ministrem zahraničí v poledne jmenovala prezidentka Zuzana Čaputová.

"

Situace prázdného kostela má obrovskou sílu a člověku jde mráz po zádech.

Martin David

Pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze přiznává, že stát v prázdné katedrále je pro něj velmi zvláštní a naprosto nová situace. Zejména v době Velikonoc.

◼ ČESKO

V Brně testují rámečky, mají zvýšit účinnost roušek

Rámeček z pružného materiálu, který pomůže roušce lépe přilnout na obličej, testují strojaři z Vysokého učení technického v Brně. Rámeček zamezí tomu, aby vzduch procházel bokem kolem okrajů roušky, a zvýší tak účinnost ochrany. Odborníci z fakulty strojního inženýrství upravili již známý koncept, data chtějí poskytnout veřejnosti k výrobě pomocí 3D tisku.

◼ ČESKO

O koronaviru v Česku má informovat nová aplikace

O aktuální situaci ohledně koronaviru v Česku informuje nová mobilní aplikace Koronavirus Covid-19. Přináší i přehled doporučení, prevence či odborné psychologické pomoci. Garant projektu Štěpán Vymětal, který působí na katedře psychologie UK, zdůraznil, že aplikace vznikla proto, aby měli lidé všechny potřebné a ověřené informace po ruce a na jednom místě. Aplikaci mohou bezplatně využívat lidé v Česku a na Slovensku.

◼ ČESKO

Katedrálu sv. Víta doplní Korunovační kříž

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě bude na Velký pátek vystaven Korunovační kříž, jedna z nejcennějších součástí Svatovítského pokladu. Vzácná památka bude mimořádně vystavena k uctívání. Velikonoční bohoslužby v katedrále se budou přenášet přes internet, tu první na Zelený čtvrtek od 18 hodin bude celebrovat kardinál Dominik Duka.

◼ ČESKO

Vědci z AV vyvíjejí biosenzor pro zjištění koronaviru

Biosenzor, který má odhalit koronavirus v tekutinách i na površích, vyvíjejí vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Hotov by mohl být do několika měsíců. Podle AV by odhalil virus dříve, než se u lidí začnou tvořit protilátky, měl by tak výhodu proti takzvaným rychlotestům. Podle vedoucí výzkumného týmu Hany Lísalové má být biosenzor vysoce citlivý, přenosný a má odhalit virus nejen v tělních tekutinách, ale i ve stěrech z obleků či v obyčejné vodě.

◼ NIZOZEMSKO

Syrská armáda spáchala chemické útoky

Letectvo syrského prezidenta Bašára Asada podle závěrů vyšetřovacího týmu Organizace pro zákaz chemických zbraní v březnu 2017 svrhlo na vesnici v západosyrské provincii Hamá bomby obsahující chlor a nervový plyn sarin. Ke spáchání útoku armáda podle vyšetřovatelů využila vrtulník a bitevníky ruské výroby Suchoj Su-22. Damašek a Rusko, které je jeho spojencem, obvinění z páchání chemických útoků opakovaně odmítly.

◼ ČESKO

Letní festivaly čekají na rozhodnutí epidemiologů

Léto by nemuselo být bez hudebních festivalů. Klíčové budou závěry krizového štábu a jeho epidemiologů při zpracovávání plánů uvolňování opatření proti šíření koronaviru včetně omezení shromažďování, které se festivalů dotýká. Jasněji by mohlo být koncem příštího týdne. S ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) o tom jednal Marek Vohralík, výkonný ředitel asociace Festas, sdružující tři desítky významných festivalů.

◼ ITÁLIE

Kouč Sarri věnoval městu tisíce roušek

Trenér fotbalistů Juventusu Maurizio Sarri daroval 4000 roušek svému domovskému městu Figline Valdarno v Toskánsku. Peníze na pořízení ochranných pomůcek nasbíral jednašedesátiletý italský kouč a bývalý dlouholetý bankéř společně se svou rodinou a přáteli.

◼ USA

Nákaza brzdí boj proti jednorázovým plastům

Ještě před několika týdny zakazovala některá americká města, či dokonce celé státy používání plastových brček či igelitových pytlíků a omezovaly počty obalů na jídla s sebou. Dnes kvůli pandemii způsobené koronavirem a zvýšeným hygienickým nárokům tato omezení ruší v obavách, že opakované používání může přispívat k šíření nákazy. Ochránci přírody se proto obávají, že pandemie jen za několik týdnů zvrátí úsilí, kterému se věnovali roky.

"

Do Evropské rady pro výzkum jsem přišel jako horlivý zastánce EU, ale po krizi kolem covid-19 jsem zcela změnil názor.

Mauro Ferrari