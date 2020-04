Když měli během roku 1989 přední američtí odborníci poskytnout svůj názor na aktuální stav Sovětského svazu, zněla všechna jejich stanoviska prakticky stejně: sovětská říše má možná aktuálně problémy, celkově však stojí na pevných základech a nemůžeme očekávat, že by v následujících letech zkolabovala. Obdobně neslavně dopadl o několik let později se svou předpovědí globálního triumfu liberální demokracie Francis Fukuyama. O sto padesát let dříve zase prorokoval Karel Marx, že lidstvo čeká trvalé vítězství proletariátu, a o další čtyři století dříve předpovídali v hluboké krizi pozdního středověku radikální husité kolem Jana Žižky, že každým dnem přijde konec světa. Vyjmenovávat neúspěšné předpovědi budoucnosti v momentě, kdy se svět před očima nezadržitelně mění, bychom mohli prakticky bez konce. V krizích prostě neumíme zodpovědně předpovědět, kam se bude další vývoj ubírat.