V kladenské laboratoři ČVUT začala certifikace prvních pěti plicních ventilátorů, které vyvinul tým Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství. Vzniku nového ventilátoru, který má pomáhat těžce nemocným s nákazou koronavirem, výrazně pomáhá i iniciativa Covid19CZ, která nápad Roubíkova týmu uvádí v život. Sehnala výrobce, kteří dodali potřebné součástky, i firmu, jež zkompletuje prvních 500 ventilací.

"Už jsme začali testovat funkčnost a bezpečnost zřízení," potvrdil HN ředitel Elektrotechnického zkušebního ústavu Zdeněk Vališ. Ten ale odmítl sdělit, kdy by mohla být certifikace hotova. Poukázal přitom na to, že běžně testování trvá řadu měsíců až rok. "Samozřejmě se ale v současné krizi snažíme vše co nejvíce urychlit," dodal. Iniciativa Covid19CZ doufá, že se certifikace stihne během týdne.

Vývoj nového přístroje začal Karel Roubík před necelým měsícem. První prototyp byl hotov o víkendu, kdy prošel zátěžovými testy. Po nich doznal přístroj ještě několika drobných změn. "Ukázalo se, že některé součástky bychom mohli posunout o pár centimetrů vedle či dát pružnější hadičku," popisuje koordinátor projektu Tomáš Kapler. Jeden z problémů, které se ještě ladí, je odhlučení. Iniciativa chce zatím vyrobit 500 přístrojů, na které sehnala součástky. "Některé už máme, část z nich je ještě na cestě," říká Kapler. Montáž by měla začít o víkendu v třebíčské firmě Dawell ze skupiny Mico.

100 tisíc korun měl stát jeden plicní ventilátor. Bude o polovinu dražší kvůli nákladům na testování i vyšší ceně součástek.

Iniciativa také před dvěma týdny vyhlásila sbírku, v níž chtěla vybrat deset milionů na prvních sto přístrojů. Během 20 hodin sedm a půl tisíce lidí přispělo nakonec 14 miliony korun. Na zbytek měla rozjednané sponzory. Počítala, že jeden přístroj vyjde na sto tisíc korun, ale cena bude zřejmě o polovinu vyšší. Kromě nečekaně vyšších nákladů na atestaci podle Kaplera přispělo i to, že na světovém trhu začaly mizet součástky, jež jsou pro stavbu přístroje potřeba. "Plicní ventilátory zkouší dnes po světě postavit řada firem, takže cena některých součástek vyletěla vzhůru," říká Kapler. Záměr postavit desetitisíce plicních ventilátorů pro americký trh koncem minulého týdne oznámila i společnost Tesla Elona Muska.

Podle Kaplera by přitom nemuselo zůstat jen u původního počtu 500 kusů. "Ozvala se například Litva, že by jich chtěli 3000," říká. Podle něj by sice bylo lepší, kdyby žádné ventilátory nebyly potřeba. "Ale kdyby ano, tak bychom byli rádi, kdyby to byly ty naše. Mohlo by to pomoci i nakopnout českou ekonomiku," říká s tím, že vše záleží na tom, jak dopadne certifikace a jak se bude vyvíjet koronavirová krize.

"Průběžně firmě Mico předáváme všechny domluvené kontakty s dalšími zeměmi. Při správném uchopení a spolupráci mezi ČVUT, Micem a podporou státu se mohou vyrobit stovky tisíc kusů přístrojů v řádu týdnů," říká za Covid19CZ Vojtěch Roček.