Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes zveřejní údaj o vývoji nezaměstnanosti. Ale o výsledku jsme se s předstihem dozvěděli od ministryně Jany Maláčové v neděli z televize. Ekonomové nyní hledají důvody, proč nezaměstnanost neroste. Zajímavé je i to, že řada ekonomů ani po této zprávě své odhady na březen nezměnila, jako by úplně nevěřili tomu, co paní ministryně tvrdí.