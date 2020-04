Pokud by se celá česká populace měla nechat "promořit" koronavirem, virus by muselo dostat až osm milionů lidí, říká farmaceut Stefano Santangelo. Podle něj za to ale zaplatíme vysokou cenu. Santangelo v Česku řídí pobočku americké farmaceutické společnosti MSD. Ta je jednou z těch, které vyrobily očkování proti ebole, viru podobnému SARS-CoV-2. Podle Santangela je však koronavirus mnohem zákeřnější a lstivější než ebola nebo SARS. V rozhovoru pro HN Santangelo říká, že se možná v budoucnu budeme na covid-19 očkovat stejně jako na chřipku.

HN: Co vlastně víme o covid-19? Pro laika to vypadá, že se informace a znalosti o viru mění z hodiny na hodinu.

Vědci covid-19 právě objevují a zkoumají, proto se o něm každý den objevují nové informace. Jenže každý den se objevují také nové dezinformace, takže je velmi důležité rozlišovat vědecká fakta od fake news. Když se dostaneme k vědeckým faktům, realita je taková, že se o viru teprve učíme. Zkoumáme ho měsíce a za tu dobu jsme stačili porozumět jeho mechanismu. Je to druh takzvaného RNA retroviru, které již byly popsány, do stejné rodiny patří například viry eboly, SARS nebo MERS. Víme tedy, jak virus funguje a jakou má stavbu. Díky tomu mohlo 20 farmaceutických společností začít vyvíjet experimentální vakcíny. To, co zatím nevíme, je, jak lidský organismus na virus reaguje a jaký má na lidi dopad. Stále se učíme, proč se u některých lidí vyvinou velmi vážné respirační obtíže, proč někteří lidé mají příznaky jako u běžné chřipky a další žádné příznaky nemají.

HN: Pokud tedy virus samotný známe, proč nyní nemůžeme zastavit jeho šíření?

To je dobrá otázka. Je to proto, že tento virus je zákeřný. Má některé unikátní vlastnosti, které neměla ani ebola, SARS, ani MERS. Jednou z těchto vlastností je to, že někteří lidé nemají v inkubační době žádné příznaky onemocnění. Takže tito lidé mohou být až 14 dní nakažliví a nevědí o tom. Například u SARS nebo eboly se po dvou dnech u pacientů projevily příznaky onemocnění, které měli všichni nakažení, tedy bylo jim špatně nebo do pěti dní zemřeli.

Ebola byla tak rychlá, smrtící a nebezpečná, že samotné příznaky byly vlastně kontrolní mechanismus − potvrzení toho, že nemocný má tento virus. Koronavirus je z virologického pohledu lstivý a rozšiřuje se ve společnosti tiše. Mnoho virů není schopno infikovat další lidi v inkubační době nebo je dokážou infikovat jen tehdy, pokud mají nemocní příznaky. Jenže když máte příznaky nějaké nemoci, zůstanete doma, že? Tím sami kontrolujete rozšiřování nemoci. Ale pokud nevíte, že jste nemocní, jdete normálně do společnosti a ostatní nakazíte.

HN: Jaké další unikátní vlastnosti covid-19 má?