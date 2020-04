Pro přežití pacientů s těžkým průběhem onemocnění koronavirem jsou klíčové ventilátory, tedy přístroje, které jim umožňují dýchat. V britských nemocnicích jich je k dispozici osm tisíc a premiér Boris Johnson prohlásil, že jich jeho vláda objedná dalších 20 tisíc. Snahu získat co nejvíc dodatečných ventilátorů minulý měsíc z legrace označil za "Operaci posledního zalapání po dechu". Tento vtip média už tehdy označila za nevhodný. Nyní je to sám Johnson, kdo může ventilátor potřebovat pro to, aby přežil.