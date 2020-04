◼ ČESKO

Zeman i Babiš chystají vystoupení v České televizi

Prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden vystoupí s projevy v České televizi. Babiš by měl promluvit ve čtvrtek ve 20:05, Zeman pak v neděli v poledne, v pětiminutovce před pořadem Otázky Václava Moravce. Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček sdělil, že Zeman chystá velikonoční sváteční promluvu. Prezident vystoupil s projevem naposledy 19. března v televizi Prima. Babiš 23. března v ČT a na Nově a Primě.

◼ ČESKO

V českém zdravotnictví pracuje 16 tisíc seniorů

V českém zdravotnictví a sociálních službách pracuje proti průměru Evropské unie dvojnásobek seniorů, tedy lidí nad 65 let. Je jich téměř 16 tisíc, tvoří 4,3 procenta pracovníků v těchto oborech. Vyšší podíl lze podle analýzy projektu Evropa v datech najít už jen v Bulharsku a baltských zemích. Senioři a chronicky nemocní jsou přitom skupinou, která je nemocí covid-19 nejvíce ohrožená.

◼ ČESKO

Nebude ani dechovka. Zrušen byl i Kmochův Kolín

Kolín kvůli pandemii koronaviru zrušil letošní 57. ročník festivalu dechové hudby Kmochův Kolín. Měl se konat od 12. do 14. června. Kromě festivalu zrušila městská rada všechny kulturní a sportovní akce až do června. Kmochův Kolín je největší kolínskou akcí. Podle města se kvůli současným omezením nemohou orchestry připravovat a dostatečně zkoušet připravený repertoár. Vzhledem k uzavření hranic pak není možná ani účast zahraničních kapel.

◼ SVĚT

Čína poprvé předstihla USA v žádostech o patenty

Čína loni podala ze všech zemí nejvíce žádostí o mezinárodní patenty − celkem 58 990. O 1150 žádostí tak překonala Spojené státy, které si pozici jedničky držely od založení globálního systému patentů před více než 40 lety. Uvádí to Světová organizace na ochranu duševního vlastnictví (WIPO). Globálně počet žádostí vzrostl o 5,2 procenta na 265 800. Česko loni obsadilo 38. příčku se 186 žádostmi, což bylo o šest více než v roce 2018.

"

Mohlo by to vést k tomu, že by byly ze vzdělávání vyloučeny děti rodin, které nejsou schopny zajistit denně čisté roušky.

Petra Mazancová

Předsedkyně sdružení Učitelská platforma k úvahám, že by se po znovuotevření škol mohli žáci vrátit do lavic s rouškami.

◼ ČESKO

Nejbohatším Čechům vévodí Kellner, Babiš je až čtvrtý

Mezi světové dolarové miliardáře se letos v žebříčku časopisu Forbes opět zařadilo osm Čechů. První mezi nimi (a 68. na světě) je dál majitel investiční skupiny PPF Petr Kellner s odhadovaným majetkem v hodnotě 14,9 miliardy dolarů, což je o 600 milionů méně než před rokem. Z druhého místa klesl premiér Andrej Babiš (hodnota jeho majetku se snížila z 3,8 miliardy na 3,2 miliardy dolarů). Předstihli jej Radovan Vítek (4,0 miliardy dolarů) i Daniel Křetínský (3,4 miliardy). Oběma majetek narostl o půl miliardy dolarů.

◼ ČESKO

Lukl zůstane předsedou Svazu měst a obcí

Starosta Kyjova na Hodonínsku František Lukl zůstane předsedou Svazu měst a obcí. Lukl nabídl rezignaci kvůli kritice, která se o víkendu objevila po zveřejnění fotografie z jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana v Lánech. Účastníci na ní sedí v rouškách u stolu a mají před sebou pohoštění. Lukl se schůzky zúčastnil. Grémium svazu nabídku rezignace nepřijalo a vyjádřilo Luklovi podporu.

◼ ČESKO

O ošetřovné žádá více OSVČ než zaměstnanců

Žádosti o ošetřovné kvůli uzavření škol poslalo ministerstvu průmyslu a obchodu zatím zhruba 41 400 živnostnic a živnostníků. Sociální správu o dávku pak požádalo 23 800 zaměstnanců, kteří museli zůstat doma s potomky do 13 let a staršími či postiženými členy rodiny. Informovaly o tom mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová a České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.

◼ ČESKO

Zemřela zakladatelka první ARO kliniky

V pondělí ve věku 91 let zemřela zakladatelka první anesteziologicko-resuscitační kliniky v Československu Danuše Táborská. Potvrdila to Dana Lipovská, mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, v níž Táborská kliniku založila. V oboru anesteziologie a resuscitace byla v roce 1989 jako první žena jmenovaná profesorkou. V roce 2015 jí prezident Miloš Zeman udělil medaili.

◼ ČESKO

Vláda zkrátila pendlerům minimální dobu za hranicemi

Vláda zkrátila takzvaným pendlerům minimální pobyt v zahraničí ze tří na dva týdny. Přeshraniční pracovníci se tak budou od příštího úterý moci po 14 dnech práce v cizině vrátit do Česka, budou však muset jako doposud na dva týdny nastoupit do preventivní karantény. Řekl to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Výjimku z tohoto pravidla mají zaměstnanci ve zdravotnictví, v sociálních službách, integrovaném záchranném systému a nově kritické infrastruktury.

◼ ČESKO

Zaorálek chce po vládě 1,16 miliardy na pomoc kultuře

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) bude žádat vládu o 1,16 miliardy korun, které by podle něj měly přispět ke zmírnění dopadů koronavirové krize na kulturu. Pro nezávislé subjekty bez vlastního zřizovatele chce 440 milionů, které se přidají do grantového řízení. Navrhuje zřídit program na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií s 30 miliony korun. Regionální kultuře chce poslat 390 milionů.

◼ ČESKO

Ostatky sv. Pavlíny v Olomouci chrání před morem

V olomoucké katedrále svatého Václava jsou od úterka vystaveny ostatky svaté Pavlíny, patronky města Olomouce a také ochránkyně před morovou nákazou. Běžně se v katedrále nevystavují, k vidění jsou nyní v souvislosti s pandemií koronaviru, řekl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Olomoučané se k patronce obraceli v minulosti několikrát, největší průvod s jejími ostatky se konal v roce 1715 v období morové nákazy.

◼ ČESKO

CEITEC v Brně získal granty na výzkum bakterií a virů

Brněnský institut CEITEC Masarykovy univerzity získal dva granty v celkové výši přes 110 milionů korun na výzkum bakterií a virů. Podpora z národního programu ERC CZ míří k týmům Roberta Váchy a Gabriela Dema. Oba výzkumy jsou plánované na pět let. Projekt Váchy s názvem Peptidoví zabijáci bakterií získal podporu 62 milionů korun. Demův projekt je zaměřený i na výzkum toho, jak se genetická informace viru chová v infikované buňce.

"

Pokud v lékárnách, obchodech nebo nemocnicích bude něco chybět, vláda prostě nebude.

Alexandr Lukašenko

Prezident Běloruska chce řešit nedostatek zdravotnických ochranných prostředků kompletní výměnou vlády. Pohrozil ministrům, že je všechny vyhodí, pokud do konce týdne nezajistí roušky a respirátory.

◼ ČESKO

Praha chce umožnit prodávat na chodnících

Vedení Prahy zamýšlí poskytnout obchodníkům bezplatně chodníky před provozovnami, aby na nich mohli prodávat. Zachovat by museli bezpečný průchod po chodníku a místo po sobě uklidit a vyčistit. Obchodníci by pouze odeslali žádost o zábor prostranství, která by okamžikem odeslání byla schválena. Restauračních zahrádek by se opatření netýkalo. Zábory povoluje městská firma Technická správa komunikací.

◼ SLOVENSKO

Slovenští vědci vyvinuli test na koronavirus

Slovenští vědci vyvinuli přesný test na koronavirus a připravují výrobu 100 tisíc kusů, které věnují Slovensku. Podle biochemika, člena krizového štábu Roberta Mistríka, by testy od slovenských vědců měly v průběhu tří týdnů získat příslušné certifikáty. Jde o takzvané PCR testy, které zjišťují ribonukleovou kyselinu koronaviru a které Slovensko dosud dováželo. Cena testů má být několikanásobně nižší oproti stávající tržní ceně.

◼ NĚMECKO

Kvůli epidemii výrazně stoupl zájem o autokina

V Německu se v posledních týdnech výrazně zvýšila návštěvnost autokin, která v době rychle se šířícího koronaviru představují jedno z mála míst, kam lidé mohou ještě vyrazit za zábavou. I tato zařízení ale kvůli epidemii musela sáhnout k mimořádným opatřením. Ta otevřená musí splňovat řadu nových podmínek. Tou hlavní je, aby všechno, co je jen možné, bylo bez osobního kontaktu.

◼ ČESKO

Zástupci knižního trhu chtějí miliardu na záchranu

Zástupci českého knižního trhu očekávají letos kvůli opatřením proti šíření koronaviru pokles obratu nejméně o 30 procent. Knižní trh podle nich ztratí až tři miliardy. Po vládě proto chtějí miliardu korun, která by měla oboru pomoci. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) sdělil, že na malé nakladatele myslí v záchranném balíčku, který předkládá vládě. Velcí nakladatelé podle něj mohou podporu čerpat z jiných vládních programů.

◼ JAPONSKO

Japonsko nabídne Česku lék účinný proti covid-19

Japonsko plánuje věnovat dvacítce zemí včetně Česka lék proti chřipce, který je účinný při léčbě onemocnění covid-19. Antivirotikum Avigan, které je nyní ve fázi klinických testů, prokázalo účinnost v boji s nemocí v Číně. Český Státní ústav pro kontrolu léčiv už koncem března oznámil, že s Japonskem o dodávce tohoto léku jedná. Lék také známý pod názvem Favipiravir vyrábí japonská společnost spadající pod koncern Fujifilm Holdings.