Svět dostal infarkt ekonomického a společenského myokardu. Zatímco lidé postižení nemocí covid-19 mohou v závislosti na akutních respiračních problémech prodělat velmi těžký zápal plic a pro odhadované statisíce lidí po celém světě to bude mít fatální důsledky, globálnímu společenství přináší a přinese pandemie nečekané a nepředvídatelné významy. Svět po koronaviru, jakkoliv bude mít tendenci vrátit se do původního stavu, už nebude stejný. Bylo by ale projevem naprosté civilizační odevzdanosti a apatie, kdybychom předpokládali, že bude nutně horší. Nemusí to tak být.