Americký prezident Donald Trump se rozhodl vstoupit do konfliktu mezi odvolaným kapitánem letadlové lodi USS Theodore Roosevelt Brettem Crozierem a náměstkem ministra obrany pro záležitosti námořnictva Thomasem Modlym. Druhý jmenovaný odvolal kapitána z funkce poté, co se na veřejnost dostal dopis, ve kterém Crozier žádá vedení námořnictva o pomoc při boji s šířením koronaviru. Na letadlové lodi s jaderným pohonem, která kotví na základně Guam v Tichém oceánu, bylo nakaženo téměř 200 námořníků. Posádka původně čítala pět tisíc lidí, tři z toho jsou nyní v karanténě na souši.

"Dva dobří chlapi se hádají. Musím zjistit, co se vlastně stalo. Nechci zničit člověka, protože měl špatný den. Věřte, nebo ne, ale v urovnávání konfliktů jsem opravdu dobrý," řekl americký prezident. Reagoval tak na kritiku především ze strany demokratů, že kapitán dostal vyhazov za to, že se nebál zastat vlastní posádky.

Brett Crozier minulý týden napsal dopis vedení, ve kterém žádal rozhodnou akci na zastavení epidemie koronaviru na jeho letadlové lodi. Požadoval přemístění posádky na břeh, protože na lodi není dostatek nemocničních lůžek a není možné zajistit izolaci nakažených od zbytku posádky. "Nejsme ve válce. Námořníci nemusí umírat. Jestli nyní nebudeme rozhodně jednat, selžeme v péči o náš nejcennější majetek − životy našich námořníků," napsal kapitán.

Dopis následně unikl do deníku San Francisco Chronicles. To rozzlobilo náměstka ministra obrany pro záležitosti námořnictva Thomase Modlyho, který kapitána Croziera okamžitě zbavil velení. "Pokud si kapitán myslel, že v dnešní době se jeho dopis nedostane na veřejnost, tak je buď příliš naivní, nebo příliš hloupý, než aby mohl velet lodi, jako je tato," řekl Modly o víkendu posádce USS Roosevelt.

Po Trumpově zásahu se za výrok omluvil. "Kapitánu Crozierovi, jeho rodině i posádce se omlouvám za bolest, kterou jim mé poznámky mohly způsobit," řekl Modly. Dal ale najevo, že se rozhodně nemíní vzdávat a svůj názor nezměnil. "Jsem přesvědčen, že právě kvůli tomu, že není ani naivní, ani hloupý, rozeslal dopis na různé adresy s tím, aby unikl na veřejnost a připoutal pozornost k tomu, co se děje na lodi," napsal Modly ve své omluvě, zveřejněné v noci na úterý.

Během nedělního proslovu k námořníkům si nebral servítky. "Zradil moji důvěru, zradil velení, zradil všechny, kteří na souši dělají všechno pro to, aby vás odsud dostali živé a zdravé. Jistě, je to nákaza, ze které jde strach. Ale kdyby byla válka a na vás letěly nadzvukové střely, tak byste měli také kur*vsky velký strach. Ale dělali byste svou práci!" prohlásil Modly za doprovodu nesouhlasných výkřiků námořníků USS Roosevelt. Brett Crozier byl mezi svými lidmi velmi oblíben a na síti se objevilo video, kdy po propuštění opouští loď a námořníci tleskají a vyvolávají jeho jméno.

Stejně tak i Modlyho projev k posádce unikl na veřejnost. Náměstek následně prohlásil, že si sice záznam nepustil, ale že jeho řeč byla od srdce. "Stojím si za každým slovem, které jsem řekl. Bohužel i za těmi vulgarismy, které jsem zřejmě použil, abych zdůraznil vážnost situace," prohlásil Modly.

Pět kongresmanů, čtyři demokraté a jeden nezávislý, vyzvali Modlyho k rezignaci. "Měl by okamžitě odstoupit. Jsou to šokující výroky, zvláště poté, co nedokázal ochránit bezpečnost a zdraví námořníků," napsal na Twitteru senátor Richard Blumenthal, který vyzval k sestavení vyšetřovací komise. "Takovéhle řeči na adresu námořníků jsou zcela nevhodné pro vysoce postaveného vůdce. Selhal a měl by odejít," napsal bývalý mluvčí Pentagonu a bývalý člen námořní pěchoty David Lapan.