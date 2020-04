Krize odkrývá, co za normálních časů bývá zakryto. Dokáže vynést na světlo buď to nejhorší, nebo to nejlepší z nás. Kromě toho má také moc proměňovat. Nikoli nadarmo napsal Carl Gustav Jung: "Bez útrap se nezmění nic, tím méně pak lidská přirozenost." Co z nás (z)bude po krizi? Vyplaví z nás to dobré, nebo to zlé?

Válečný stav bez války

Jak bude vypadat svět po paralýze, bude z velké části záležet zejména na nás. Tak či onak, budeme proměněni. Světu se nikdy nic podobného synchronizovaně nestalo, ani zdaleka. Tento zvláštní stav války bez války prostoupil víceméně celým světem.

Říká se, že láska kvete za každého času. Ovšem za krize je jí potřeba více než v dobách dobrých. A je také důkladněji zkoušena.

Co s námi bude? Jací k sobě budeme? Zlí jazykové by mohli říci, že se někdy v minulém týdnu v tichosti rozpadla Evropská unie. V době krize se státy uzamkly samy do sebe a místo koordinace každý řeší situaci po svém. Na druhou stranu to lze též číst jako veliký posun k planetární civilizaci typu jedna − vždyť poprvé má svět lidí společného vnějšího nepřítele a může se semknout. Každý stát hledá onu stříbrnou kulku a chce se mi říci, že lék je všude stejný, pro všechny země, lidi, rasy, pohlaví, všechna vyznání a vzdělání. Jenže tento lék nikdo nezná. A každý ho hledá po svém. Každý to zkoušel originálně. Ale nakonec i Švédsko, poslední stát, který přistupoval k pandemii liberálně, následovalo cestu Británie, USA i Švýcarska a zavedlo víceméně podobná opatření, jaká máme zde.

Jenže co se vytratilo na mezinárodní úrovni, tedy koordinace, jako by se našlo uvnitř národa. Politické hádání utichlo, v USA se na rekordním balíčku v rekordním čase shodl rekordní počet republikánů s demokraty, prakticky všichni. Při tiskové konferenci si navzájem děkovali a chválili si rychlou spolupráci. Mimochodem všimněte si, že i extrémně pravicový politik světa už tak pravicové země Donald Trump (příliš pravicový i pro demokraty, pro americkou pravici!) rozdává peníze lidem za nic. Kam se hrabe nějaký Keynes. A též si všimněte, že ještě před pár týdny nám přišel jako největší problém Evropy brexit…