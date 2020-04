Pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc covid-19 prodělat nebo se s ní setkat. V rozhovoru pro DVTV to uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Názor na takzvanou promořenost změnil poté, co se objevily informace, že Čína poskytuje nekorektní a zřejmě vyfabulovaná data o počtu lidí nakažených novým typem koronaviru. Prymulův názor ale odmítl premiér Andrej Babiš (ANO). Radiožurnálu řekl, že myšlenka promoření populace je riskantní a neumí si to představit. Zdůraznil, že Česko jde cestou chytré karantény, což je systém na vyhledávání možných infikovaných lidí. Šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) k Prymulově myšlence řekl, že by šlo o zásadní změnu ve strategii vlády při boji s koronavirem a měla by jí předcházet odborná diskuse.

Premiér Andrej Babiš Foto: ČTK