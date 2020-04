Odklad nájmů do konce června a jejich následné splacení do dvou let, jak navrhuje vláda pro všechny komerční nájemníky, dnes projednají poslanci. Návrh kritizují majitelé nemovitostí a parlamentní opozice, pozměňovací návrhy k němu podali i někteří poslanci vládního hnutí ANO. Přestože návrh připravil Karel Havlíček, který je ministrem průmyslu a obchodu právě za toto hnutí.