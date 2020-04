Rodiny, které kvůli pandemii koronaviru zůstávají rozděleny hranicemi, by se po Velikonocích mohly opět shledat. Vycestovat budou lidé moci i v několika dalších nutných případech, třeba na služební cestu. Vláda v pondělí schválila návrh na zrušení plošného zákazu vycestovat, který v rámci boje proti šíření nákazy platí od poloviny března.

Lidé budou moct hranice překročit jen na vybraných přechodech a pouze za určitých podmínek. "Když to zjednoduším: nebude možné si zajet do Drážďan na nákupy, ale pokud bude oprávněný důvod k vycestování, tak to možné bude," popsal ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

Po návratu do Česka budou lidé muset do dvoutýdenní karantény, stát je bude evidovat. Pravidla vycestování by podle Hamáčka měla fungovat s omezeními jako u vnitrostátního pohybu. Podrobnosti hodlá představit v úterý. Zrušení plošného zákazu vycestovat má platit v případě, že sněmovna rozhodne o prodloužení nouzového stavu.

Do pondělního večera Česko hlásilo přes 4700 případů infikovaných koronavirem. Téměř osm desítek lidí v tuzemsku na nemoc covid-19 zemřelo.