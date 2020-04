Pozorně mu naslouchá Angela Merkelová, hltají ho miliony Němců a Češi začali jeho promluvy podomácku překládat do češtiny. Koronavirová epidemie má novou hvězdu a její lesk už stačil překročit hranice.

Ještě počátkem letošního roku si přitom německý virolog Christian Drosten spíš stěžoval na nedostatek prostoru v médiích. Ale poté co jeho tým z Institutu virologie v berlínské nemocnici Charité v půlce ledna uvolnil první veřejně dostupný test na covid-19, se nabídky na interview jen hrnuly. Drosten byl ale nespokojený. "Nikdy se mi nepodařilo přesně sdělit, co jsem chtěl. Frustrovalo mě, jak byly moje citace upraveny nebo jak mě v televizi sestříhali," řekl Drosten americkému rádiu NPR.

Aniž by to tušil, jeho frustrace se sešla s přesvědčením programového ředitele v severoněmeckém veřejnoprávním rozhlasu (NDR) Norberta Grundeie, že lidé nedostávají přesné informace o nové nákaze a bylo by dobré to změnit. Chvíli přemýšlel a pak si řekl: Za humny tu přece žije jeden z největších světových expertů na koronaviry, tak proč nezkusit pravidelné podcasty, kde by mu lidé mohli pokládat otázky?