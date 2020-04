Spolu silnější bylo heslo, se kterým šla Hillary Clintonová v roce 2016 do prezidentských voleb. Stejně pojmenoval svou iniciativu i generál ve výslužbě Petr Pavel a pondělí ji veřejně představil. S ní chce podporovat dobrovolníky, kteří pomáhají během krize způsobené nákazou koronavirem. Jelikož už loni uvedl, že by mohl kandidovat na prezidenta, lze podle politologů brát Pavlovo vystoupení jako součást možné politické kampaně.

Iniciativa Spolu silnější si klade za cíl shánět peníze a následně podporovat lidi, kteří v současné situaci vyrábí například ochranné pomůcky nebo rozváží jídlo seniorům. "Ne každý z nás dokáže vyvíjet respirátory, ušít roušky, montovat štíty nebo poskytnout asistenci v místě, kde je třeba. Ale mnozí i přes krizi dokážeme pomoci finančním darem," řekl Pavel s tím, že s kolegy už založil transparentní účet, na nějž lze přispívat. První desetitisíce korun již předal dobrovolníkům v Ústí nad Labem a v Praze.

Že by vznik iniciativy souvisel s jeho možným vstupem do politiky, Pavel na dotaz HN odmítl. "Nedovedl jsem si představit, že bych seděl doma. Teď je v první řadě zapotřebí vypořádat se s pandemií, pak se vrátit k normálnímu životu," vysvětlil. Na dotaz, zda má politické plány, odpověděl, že "všechno má svůj čas".

Podle politologa Miloše Gregora z brněnské Masarykovy univerzity je sice jakákoliv pomoc v současnosti chvályhodná. "Když to ale dělá politicky aktivní člověk nebo ten, který se do politiky chystá, bude vždy vzbuzovat otázky, jestli je to pomoc upřímná, nebo jen nástroj ke zviditelnění," míní Gregor, zaměřující se na politickou komunikaci.

Generálovi podle politologa současná aktivita nemusí pomoci při případné politické kampani za několik let. Pokud se do ní nezapojí velké množství lidí, za dva roky si na ni nikdo nevzpomene. S tím souhlasí i politoložka Alžběta Králová z Institutu politického marketingu. Jako zásadní vidí, zda bude Pavel s iniciativou aktivní i po konci pandemie.

Vedle současné peněžní pomoci dobrovolníkům se chce iniciativa Spolu silnější zaměřit také na řešení ekonomických a sociálních dopadů koronaviru. "Tím si buduje půdu pro to, aby mohl případně do politického prostředí," zhodnotila Králová.

O tom, že si Pavel připravuje půdu pro budoucí prezidentskou kandidaturu, se mluvilo už loni, když začal objíždět města a obce v rámci svých besed s občany. Zároveň veřejně kritizoval spolupracovníky Miloše Zemana a varoval před vlivem Číny a Ruska.

Republiku loni objížděl také rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. A to v rámci cyklu debat "Česko! A jak dál?", které pořádala univerzita. Také Zima na sebe v pondělí upozornil, když vydal výzvu vládě, v níž popisuje vhodný postup, jak čelit koronaviru. I o jeho politických ambicích se v zákulisí mluví, on sám je však veřejně nikdy nepotvrdil s tím, že nyní se soustřeďuje na funkci rektora.

"Přijďte se zeptat na jaře roku 2022, to už nebudu sedět v rektorské kanceláři. Nevylučuji nikdy nic. Jistá je jenom smrt," prohlásil opakovaně Zima. V pondělí HN řekl, že jeho obsáhlá výzva adresovaná vládě nebyla motivována žádnými politickými ambicemi.

"Řada spoluobčanů a kolegů je v nejistotě. Chybí plán, rozhoduje se bez ucelenějších dat. Třeba v otázce uzavření hranic jsme jednou slyšeli dva roky, jednou rok. Proto jsem se rozhodl na vládu apelovat. I z obavy, aby pak nebylo mnohem více obětí v důsledku vládních opatření než samotného viru," tvrdí Zima.

Sám odmítá, že by šlo o politické prohlášení. "Občan demokratické společnosti by se přece měl vyjadřovat k věcem, které jsou veřejné. Profese medicíny, působení ve zdravotnictví i zodpovědnost za Univerzitu Karlovu mě k tomu vedou," dodává Zima s tím, že na svoje prohlášení dostal od kolegů z univerzity, ale i z řad široké veřejnosti "od Šumavy k Moravě" spoustu pozitivních ohlasů. "Zaregistroval jsem ohlasy, jako že se konečně někdo ozval a řekl věci tak, jak jsou a jak by to mělo být," pochvaluje se Zima.

Podle politologa Gregora je logické, aby se do debaty ohledně vhodného postupu země zapojovali také zástupci odborné veřejnosti, což je i Zima, vystudovaný lékař. Zvláště je to podle Gregora vhodné ve chvíli, kdy představitelé vlády mluví o opatřeních spjatých s koronavirem protichůdně. Příkladem je pondělí, kdy se premiér Andrej Babiš (ANO) postavil proti plánu na promoření Čechů koronavirem, který podpořil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Odborníci upozorňují na to, že doba krize často plodí nové hrdiny, kterými nemusí být ani představitelé vlády. "Je ale obtížné pohybovat se tak, aby to nevypadalo, že se aktéři snaží pouze urvat politické body na úkor vlády," upozornil na možná rizika Gregor.

Ani vhodné vystupování však nemusí podle Králové přinést kýžené uznání veřejností. V současnosti jsou podle ní lidé přehlceni informacemi o koronaviru, a proto sledují hlavně oficiální stanoviska a opatření vlády. "Pro obyčejného smrtelníka, který ještě pracuje a stará se o děti, je nad lidské síly vedle toho sledovat i výstupy dalších osobností," vysvětlila Králová.