Ve válce jde v první řadě o to, porazit nepřítele. To ale neznamená, že ve válčících táborech panuje idyla "jeden za všechny, všichni za jednoho". Naopak se tvrdě hraje o budoucí moc po předpokládaném vítězství. Týká se to samozřejmě i nynější "války" s koronavirem. Navenek všichni politici vyzývají k národní jednotě, ale ve skutečnosti jde především o to, přivlastnit si co nejvíc zásluh, za které pak mohou inkasovat honorář ve formě hlasů ve volbách.