Skutečnost, že se stát kvůli dopadům koronavirové krize zadluží, je už nyní jasná. Jde ale o to, aby se z této výjimečné situace nestalo pravidlo do budoucna. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti byl zákonodárci s přestávkami projednáván od roku 2012 až do roku 2017, kdy byl po řadě úprav konečně přijat.

Základním záměrem jeho vzniku byla v ČR i v jiných zemích reakce na zvýšení veřejného zadlužení v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí započatou v roce 2008. Ta odhalila slabiny hospodaření mnoha států dlouhodobě spočívající mimo jiné i ve sklonu k deficitnímu hospodaření v kombinaci s procyklickým charakterem fiskální politiky. Mezi lety 2008 a 2013, tedy v průběhu pouhých pěti let, stouplo veřejné zadlužení ČR z 28,7 procenta na 44,6, tedy o 16 procentních bodů.