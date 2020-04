Na většinu tuzemského průmyslu současná koronavirová krize tvrdě dopadá. Jsou ale i firmy, které hlásí masivní nárůst produkce. Například ostravská skupina Cylinders Holding, která vyrábí mimo jiné i lahve na medicínské plyny jako kyslík, dusík či rajský plyn. Ty se používají mimo jiné pro plicní ventilaci při těžkém průběhu nemoci covid-19. V dubnu těchto lahví kvůli zvýšené poptávce z celé Evropy vyrobí čtyřicetkrát víc než před půl rokem.

Pro společnost, dříve známou hlavně pod označením vítkovická Lahvárna, přitom ještě donedávna tyto nádoby příliš významnou roli nehrály. Loni vyrobila celkově asi milion lahví, z toho ty medicinální tvořily jen okolo jednoho procenta.

"Jen za první čtvrtletí vzrostl podíl těchto lahví z naší celkové produkce na deset procent. Přičemž enormní růst poptávky je viditelný až od února, kdy se začaly hrnout objednávky zejména z Itálie a Španělska," říká majitel skupiny Jan Světlík.

38 tisíc medicinálních lahví chce firma vyrobit v dubnu. Loni v září to bylo 900 kusů. Šest stěžejních firem Ministr vnitra Jan Hamáček minulý týden vyjmenoval šest společností, které musí prioritně dodávat českému státu. Vedle Cylinders Holding jsou to firmy:

◼ Draeger Safety a GCE, které k lahvím dodávají různé typy ventilů.

◼ Gumárny Zubří s ochrannými maskami

◼ Společnosti AVEC Chem a Sigma VVÚ, které k maskám dodávají ochranné filtry.

"V dubnu budeme dělat 38 tisíc medicinálních lahví a připravujeme se na to, že pokud to bude potřeba, vzroste podíl těchto lahví až na 50 procent produkce všech lahví holdingu," dodává. Pro srovnání − ještě v září to bylo jen zhruba 900 kusů.

Zvýšenému zájmu musela firma přizpůsobit i výrobu. Ta v současné době probíhá ve firmách Vítkovice Cylinders v Ostravě a Vítkovice Milmet v polském Sosnovci. Podle mluvčí firmy Evy Kijonkové se chystá i zapojení nové běloruské továrny Cylinders Bel ve městě Orša. Tu skupina otevřela loni na podzim s Běloruským metalurgickým závodem jako menšinovým partnerem.

Kvůli navyšování výroby bude firma přibírat i nové pracovníky. "Zatím máme asi pět set kmenových zaměstnanců ve Vítkovicích Cylinders a dalších taky zhruba pět set ve Vítkovicích Milmet v Polsku. Výroba jede v Ostravě na čtyři směny, v Polsku je třísměnný provoz. Zaměstnáváme agenturní zaměstnance, uzavíráme ale i krátkodobé smlouvy, bereme brigádníky. To v Ostravě znamená dalších zhruba 100 až 150 lidí," říká Kijonková.

Světlík loni do skupiny přikoupil i francouzskou společnost Roth Mions. Ta se ale specializuje hlavně na výrobu potápěčských lahví a tlakových lahví pro akumulátory a vodík. Do současných medicínských aktivit se tak zapojí aspoň distribučně.

Lahve donedávna mířily hlavně do zahraničí, nově je chce ale ve velkém objednat i česká vláda. Prvního dubna v rámci krizového zákona ostravskou společnost zařadila na seznam šesti firem, které musí přednostně dodávat ministerstvu vnitra. Skupina očekává, že český stát objedná zhruba deset tisíc medicinálních lahví. Tento objem je schopná dodat zhruba za týden, pokud se souběžně podaří dodat i ventily, které kupuje od externího dodavatele.

"Nabízíme pět typů medicinálních lahví, které budeme vyrábět nepřetržitě. Pokud by byly jiné požadavky, potrvá dodání pochopitelně o něco déle," říká Světlík.

Vítkovice Cylinders jsou ve výrobě vysokotlakých lahví jedničkou na světě, celkem firma vyrobila už více než patnáct milionů ocelových lahví. Podle posledních výsledků z roku 2018 činily tržby 2,7 miliardy korun a čistý zisk 123 milionů.

Stoprocentním vlastníkem firmy je zmiňovaný Jan Světlík. Původně byla bývalá Lahvárna součástí velké strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group. Vyčlenila se až koncem roku 2016, kdy se zbytek skupiny dostal do finančních problémů. Světlík o kontrolu nad většinou firem z VHM přišel.