Více než dvě třetiny stavebních firem už kvůli koronaviru musely posunout termín dokončení některých svých staveb. Uvádí to nová analýza výzkumné společnosti CEEC Research. Polovina podniků už dokonce stavbu pozastavila.

Za zdržením stojí zejména nedostatek lidí. "Z hlediska personálu na stavbách je pro nás momentálně nejpalčivějším problémem otázka slovenských občanů. Jedná se o kolegy, kteří na stavbách realizovali odborné práce, a tudíž je opravdu postrádáme," říká pro HN mluvčí skupiny Strabag v ČR Edita Novotná.

Od pondělka se navíc na slovenské straně podmínky ještě zpřísnily, po návratu do země musí lidé v prvních dnech dodržovat izolaci ve státem určených zařízeních.

Zahraniční pracovníci chybí i dalším stavebním firmám. Podle zmíněné analýzy trápí nedostatek lidí až 86 procent stavebních firem.

I když úřady práce zaznamenávají rekordní počet žadatelů o práci, jejich rekvalifikace na stavbu je podle firem obtížná. První vlna propouštění zasáhla zejména služby jako pohostinství či cestovní ruch. "Zaměstnanci, kteří jako první přišli o práci v důsledku opatření vlády, jsou zvyklí pracovat v čistém prostředí. Domníváme se, že o práci ve výrobním provozu zájem patrně mít nebudou," popisuje jednatelka společnosti CS Beton Petra Čopová.

Chybí třeba italské obklady

Kromě pracovníků trápí podniky také nedostatek materiálu. Stavebnictví je sice méně závislé na globálních dodavatelských řetězcích než ostatní průmyslová odvětví, ale ke zpoždění může docházet například kvůli hygienickým pravidlům nebo strachu pracovníků z nákazy.

"Sledujeme výpadky dodávek stavebních materiálů ze zahraničí, například oblíbených italských obkladů," uvádí projektový manažer poradenské společnosti Arcadis Josef Kalabis.

Infografika Infografika České stavebnictví v době koronaviru

Podle stavebních firem ale zatím není situace v celkovém objemu tak kritická. Například u Metrostavu drtivá většina staveb zatím běží dál. Z jejich současných 300 staveb aktuálně firma pozastavila pět, u dalších pěti je posunut termín dokončení. Stavby v současné situaci však vyžadují investice navíc, například do ochranných pomůcek a dalších hygienických opatření.

Společnosti už proto začínají volat po tom, aby vzniklé náklady částečně hradil stát. "Velmi by nám pomohlo, pokud by veřejní dodavatelé našli mechanismus, jak honorovat práci ve ztížených podmínkách," říká mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha. Podle něj by se cena staveb například na dálnici D1 mohla zvýšit o jedno procento.

Stát má více investovat do staveb

Stavební firmy oslovené HN aktuálně s propouštěním nepočítají. Záležet však podle nich bude na tom, do jaké míry bude v budoucnu investovat stát. "Ze zkušeností z poslední krize víme, že se důsledky promítnou do stavebnictví s určitým skluzem, než se dokončí všechny aktuální stavby," míní Čopová.

Přehodnocení či pozastavení projektů u soukromých investorů může nastat i podle Kostihy. "Není jasné, do jaké míry se tento výpadek podaří nahradit veřejnými výdaji," dodává Kostiha.

Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví nesmí stát opakovat stejnou chybu jako při minulé finanční krizi v roce 2008. "Tehdy zbytečným omezením investic přibrzdil stavebnictví mnohem více než většinu jiných oborů. Dopady současných opatření proti šíření koronaviru mohou jít až do miliard korun," uvedl prezident svazu Jiří Nouza.

Před začátkem šíření koronaviru a následných opatřeních se českému stavebnictví dařilo. Český statistický úřad v pondělí vydal únorová čísla, podle nichž stavební produkce meziročně reálně vzrostla o 5,3 procenta. "Stavebníkům ve venkovních prostorách jednoznačně přálo počasí, které se vyznačovalo téměř nepřetržitě nadnulovými teplotami," popisuje analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Podle únorových čísel výrazně vzrostly inženýrské stavby, které tvoří zejména dopravní infrastruktura. Meziročně tento typ staveb vzrostl o 21,9 procenta.

Rostl také počet zahájených staveb bytů, meziročně jich bylo o pětinu více. Nejvíce bytů začali dělníci stavět v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.

Stavební firmy podle průzkumu CEEC Research očekávají letos meziroční pokles oboru o 10,1 procenta, příští rok o 3,1 procenta. Ještě v polovině února počítaly s růstem o 1,6 procenta letos a 0,8 procenta v příštím roce.