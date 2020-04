Už deset let provozuje Josef Dušátko síť květinářství v Česku. Jeho Kytky od Pepy najdou lidé především v Praze, ale také v Liberci nebo v Českých Budějovicích. Podobně jako jiní podnikatelé se od letošního března potýká s krizí, kterou přinesla pandemie koronaviru a opatření namířená proti jeho šíření. Potíže má Dušátko i přesto, že květinářství jsou jedněmi z mála obchodů, jež mohou mít podle vládní výjimky během nákazy otevřeno.

Před začátkem krize dělal obrat na jedné z jeho prodejen na pražském Andělu až sto tisíc korun denně, teď je to 12 tisíc, v lepších dnech 20 tisíc. "Setkávám se s tím, že prý jsme ve výhodě, protože můžeme mít otevřeno. Tak to ale vůbec není. Naopak, tržby jsou minimální. Odložení nájmu přitom nehrozí, protože nám pronajímatel říká − vždyť vy máte otevřeno," popisuje Dušátko. "Navíc nevím, jak to bude se státní pomocí pro nás, na rozdíl od těch, kteří mají zavřeno," přemýšlí.

Firemní výdaje, včetně nájmů nebo výplat, má nastavené podle měsíčních obratů. "Teď se ale pohybujeme v desetinách běžných čísel," upozorňuje. Ve svých obchodech zaměstnává 85 lidí na hlavní pracovní poměr a dalších 40 brigádníků. Aby nemusel propouštět zkušené květinářky, zkrátil úvazky a vzal si komerční úvěr na pokrytí výplat. "Posloucháme, jak se máme skvěle, když můžeme mít otevřeno. Realita je ale jiná," podotýká.

Od státu by podle hlavní analytičky Hospodářské komory Kariny Kubelkové mohl jako pomoc v krizi dostat kompenzaci části výplat. "Musí splnit podmínky. Být v situaci, kdy nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby, protože se omezila poptávka po jeho zboží. A současně snížit rozsah pracovní doby," říká Kubelková. "V takové situaci je povinen vyplácet náhradu mzdy v minimální výši 60 procent průměrného výdělku a z programu Antivirus má nárok na příspěvek ve výši 60 procent z vyplacené náhrady, nejvýše však 29 tisíc korun," vysvětluje analytička.

Důvod pro vládní výjimku, aby mohla mít květinářství otevřeno, vidí Dušátko v zájmech premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Největší síť květinářství v zemi, s názvem Flamengo, spoluvlastní už zhruba rok fond Hartenberg, který spadá do Babišova svěřenského fondu. V Česku má Flamengo 190 prodejen. "V našem oboru se to říká otevřeně. Jsme kvůli tomu biti všichni," myslí si Dušátko. A není jediný − otevřená květinářství zpochybňovali na počátku i někteří opoziční poslanci. "Není k tomu důvod," podivoval se například šéf starostů Vít Rakušan.

Souvislost mezi otevřenými obchody a fondem Hartenberg premiér Babiš odmítl. Za nesmysl ji označil i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) výjimku zdůvodnil tak, že ji floristé získali kvůli pohřbům. Ty si bez květin dokáže představit jen málokdo. "Snažili jsme se nastavit všechny výjimky férově," uvedl Havlíček.

Podle předsedy Svazu květinářů a floristů Jiřího Horáka výjimka se sítí Flamengo nesouvisí. "To je čistá spekulace. Výjimku jsme chtěli hlavně kvůli českým pěstitelům květin, protože oni mají v tomto období 80 procent tržeb. Počasí nečeká a jejich škody budou obrovské," vysvětluje Horák.