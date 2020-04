◼ SVĚT

Euler Hermes snížil rating 18 zemím, včetně ČR

Úvěrová pojišťovna Euler Hermes kvůli riziku prodloužené recese a vlně bankrotů způsobených vypuknutím pandemie koronaviru oznámila snížení ratingu 18 zemím, včetně České republiky. Euler Hermes je světovým lídrem v pojištění pohledávek. V důsledku těchto událostí pojišťovna předpokládá citelné globální zpomalení ekonomiky, která dosáhne půlprocentního růstu v porovnání s 2,5 procenta v roce 2019.

◼ RUSKO / SAÚDSKÁ ARÁBIE

Moskva a Rijád jsou blízko dohodě o nižší těžbě ropy

Rusko a Saúdská Arábie jsou velmi blízko k dosažení dohody o snížení těžby ropy. Televizi CNBC to řekl šéf ruského státního investičního fondu RDIF Kirill Dmitrijev. Společnost Fitch Solutions v této souvislosti varovala, že bez dosažení dohody by se cena severomořské ropy Brent mohla propadnout i pod 10 dolarů za barel. Tam byla naposledy koncem 90. let. Saúdská Arábie je největším exportérem ropy na světě a klíčovým členem OPEC.

◼ ČESKO

MF čeká propad ekonomiky o 5,6 pct., příští rok růst

Ministerstvo financí v aktuální prognóze očekává letos kvůli dopadům šíření koronaviru pokles ekonomiky o 5,6 procenta. Příští rok by však měla podle úřadu česká ekonomika vykázat růst o 3,1 procenta. Loni ekonomika stoupla podle dat Českého statistického úřadu z konce března o 2,5 procenta. Při přípravě novely zákona o státním rozpočtu na konci března MF počítalo letos s poklesem ekonomiky o 5,1 procenta.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Johnsonovi se přitížilo, je na jednotce intenzivní péče

Zdravotní stav britského premiéra Borise Johnsona, který byl kvůli nemoci covid-19 v neděli večer přijat v jedné z londýnských nemocnic, se během pondělního odpoledne zhoršil. Oznámila to kancelář předsedy vlády. Johnson byl na doporučení svého lékařského týmu přesunut na jednotku intenzivní péče. "Premiér požádal ministra zahraničí Dominika Raaba, aby jej zastupoval tam, kde je to nutné. Premiérovi se dostává prvotřídní péče," dodává prohlášení úřadu vlády.

◼ SLOVENSKO

Vrah novináře Kuciaka dostal 23 let vězení

Soud včera vrahovi slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové uložil 23 let vězení. Odsouzený Miroslav Marček ještě v úvodu procesu na začátku letošního roku přiznal, že zmíněnou dvojici v jejím domě v únoru 2018 zastřelil. Líčení včetně vyhlášení rozsudku se Marček na vlastní žádost nezúčastnil. Podle prokuratury vraždil na objednávku podnikatele Mariana Kočnera, jenž svou vinu v případu odmítl.

◼ ŠVÝCARSKO

WHO kritizuje nošení profi roušek běžnou populací

Světová zdravotnická organizace (WHO) je znepokojena používáním profesionálních ochranných pomůcek běžnou populací. Šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus včera upozornil, že lékařské roušky a respirátory by měly být přednostně vyhrazeny zdravotníkům v první linii boje s koronavirovou pandemií. Používání respirátorů běžnými lidmi by podle něj mohlo zhoršit nedostatek těchto ochranných pomůcek pro lidi, kteří je potřebují nejvíce.

◼ ČESKO

Veřejné finance se letos propadnou do schodku

Ve včera zveřejněné makroekonomické prognóze ministerstvo financí odhaduje, že veřejné finance letos skončí ve schodku 4,1 procenta hrubého domácího produktu. Celkový veřejný dluh by pak měl stoupnout na 35,2 procenta HDP. Důvodem je očekávaný propad daňových příjmů, nárůst výdajů rozpočtu kvůli zmírnění dopadů šíření koronaviru a s tím spojený vyšší schodek státního rozpočtu, uvedl úřad.

◼ ČESKO

Polovině lidí klesly příjmy, pět procent ztratilo práci

Kvůli koronavirovým opatřením půlce českých domácností klesly příjmy. O polovinu i více původních příjmů přišla šestina lidí. Kvůli výpadkům budou muset sáhnout do úspor, někteří omezí spotřební výdaje, půjčí si od rodiny, prodají část majetku nebo si budou hledat levnější byt. Práci podle výsledků výzkumu ztratilo v posledních týdnech března pět procent lidí, jde především o živnostníky. Vyplývá to z výzkumu agentury PAQ Research.

◼ ČESKO

Auta fotbalistů vozí jídlo pro pražské zdravotníky

Nevšední vozidla začala dopravovat stravu pro personál pražských nemocnic v Motole a Střešovicích. Klíčová zařízení v boji s koronavirem budou každý den zásobovat 150 jídly auta fotbalových reprezentantů Pavla Kadeřábka, Davida Pavelky, Ladislava Krejčího a bývalého brankáře Petra Čecha. Fotbalisté původně uzavřeli s Volkswagenem spolupráci s výhledem na mistrovství Evropy. To je ale kvůli pandemii o rok odloženo a vozy se jmény hráčů začaly sloužit charitě.