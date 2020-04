úterý 7. dubna

◼ Ministři financí zemí, které patří do eurozóny, mají na programu videokonferenční hovor. V plánu mají domluvit se na tom, jakým způsobem se budou financovat kroky namířené na podporu evropské ekonomiky. Ta je kvůli opatřením, která mají za úkol zabránit šíření nového koronaviru, ve velkém útlumu a nachází se na pokraji hluboké recese. Předmětem diskuse by mimo jiné mohly být tzv. koronabondy, tedy společné dluhopisy, z jejichž prodeje by se výdaje na podporu hospodářství financovaly. Projekt ale naráží na odpor některých zemí, konkrétně Rakouska, Finska, Německa a Nizozemí.