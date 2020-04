Postavit kostel je samo o sobě výjimečná věc. A co teprve kostel z betonu, do jehož interiéru prochází světlo skrz prstenec barevných oken? "Nejkrásnější vlastností betonu je, že je pravdivý. Odráží práci a energii, kterou do něj vložíte," říká architekt Marek Jan Štěpán, jehož nejnovější svatostánek v Brně-Lesné čeká na vysvěcení. Ten předchozí v moravských Sazovicích vybrali odborníci z prestižního kanadského magazínu Azure mezi 10 nejlepších staveb světa roku 2017.

Důležité je i zmíněné světlo. Žijeme v domech a bytech, kde ho máme málo. Je tedy třeba přivést ho do interiérů co nejvíc. Naštěstí existuje celá řada různých oken a skleněných stěn, které nám v tom pomohou. Sluneční paprsky mohou být zároveň dobrým zdrojem energie. Jen loni se zvýšil počet instalovaných solárních elektráren v Česku o 25,14 megawattu, což je oproti roku 2018 dvojnásobek. Na jejich stavbu jdou přitom využít štědré dotace od státu.

Řada lidí váhá také nad tím, zda stavět nový dům, nebo rekonstruovat starý. Finanční náročnost je často srovnatelná, takže je čistě na investorovi, jak se rozhodne. Pokud se přece jen pustí do rekonstrukce, může ho těšit fakt, že starší nemovitost získá na hodnotě. A to je dobrá motivace.

Článek byl publikován v příloze Stavba.