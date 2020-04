Stát by se mohl stát spolumajitelem strategicky významných soukromých podniků, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do potíží. Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) pro HN potvrdil, že vláda uvažuje o kapitálovém vstupu do několika podniků důležitých pro chod státu, jako jsou například velcí dopravci. "Ale jde skutečně o jednotky firem, nejde o plošné znárodňování," řekl vicepremiér.