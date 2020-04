Sumy za přestupy elitních fotbalistů vyletěly do sfér, které ještě nedávno vypadaly jako absurdní. Když katarští majitelé pařížského Saint Germain vykoupili v létě 2017 brazilského fotbalistu Neymara z Barcelony za neuvěřitelných 222 milionů eur, v přepočtu téměř šest miliard korun, nakopli tím sumy za přestupy hráčů do zcela nové dimenze. Do té doby byla hranice 100 milionů eur považována za nepřekročitelnou, v éře po Neymarovi se ale její překonání stalo koloritem každoročního letního posilování. Dnes již nic extra vzrušujícího, dalo by se říct. S tím je nyní konec.