Ministr školství Robert Plaga (ANO) v neděli v České televizi uvedl, že žáci a studenti by se mohli podle současných plánů do školy vrátit v druhé polovině května. Pro otevření škol je podle něj zásadní stanovení podmínek pro takový krok od ministerstva zdravotnictví − tedy třeba dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách. Žádné variantní plány pro otevírání škol, které by vycházely z údajů ministerstva zdravotnictví a vývoje šíření nemoci, podle něj nejsou. Zopakoval, že pokud by se nepodařilo školy otevřít do 1. června, v případě maturit by za maturitní vysvědčení platil průměr tří posledních vysvědčení.

Zásadní je podle něj také plán zásobování případnými ochrannými pomůckami: "Pokud nebude dodržen, pokud školy podmínky hygieny nebudou moci udržet, tak ať se raději otevřou o 14 dní později s tím, že budou dostupné dezinfekce a podmínky rozvolnění."

Plaga uvedl, že doporučení chytré karantény ve čtvrtek, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl otevřít školy s doporučením dodržovat mezi žáky odstupy, neznal. Zopakoval, že v českém prostředí je ve školách tento nápad neproveditelný. Uvedl také, že školy se otevřou najednou, ne po stupních, jak navrhoval Babiš. Zmínil, že v současné nezvyklé situaci se vláda inspiruje i opatřeními v dalších zemích, ale to, co může fungovat v Asii, v Česku podle něj aplikovat nelze.

Ministerstvo školství po Velikonocích vydá vyhlášku, která by měla učitelům dát návod, jak klasifikovat děti v druhé polovině současného školního roku. Součástí vyhlášky podle ministra Plagy bude doporučení neklasifikovat výchovy, tedy předměty jako tělesná výchova, hudební výchova a výtvarná výchova.

Plaga připomněl, že k distančnímu vzdělávání přistoupily školy různými způsoby, některé klasifikují, jiné ne. Podle něj je nepochopitelný postup, kdy pedagog dá pětku za neodevzdaný referát z tělesné výchovy. "Před 14 dny jsem apeloval na školy, aby ubraly z obsahu, soustředily se na profilující předměty a aby nehodnotily výchovy." Mnozí učitelé si ale od počátku uzavření škol, které trvá již tři týdny, stěžovali na absenci doporučení od ministerstva.

"Vydáme vyhlášku, ve které vypneme školní řád, který uvádí, kolik známek a z jakého předmětu je třeba, aby byl člověk klasifikován. Budeme pomáhat učitelům, jak formativně hodnotit v druhém pololetí. Nemá cenu známkovat úkoly, které pomáhají zpracovat rodiče," uvedl ministr.

Učitelé podle něj v rámci distančního vyučování známkovat mohou, ministerstvo ale na ně apeluje, aby tak nečinili. Odmítá tvrzení, že by úřad málo konal v tom, jak mají učitelé a školy postupovat.

Plaga dále uvedl, že přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Zkoušky budou v jednom termínu. Uchazeči budou psát jako obvykle test z češtiny a matematiky. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima pak řekl, že zkoušky na vysoké školy by mělo být možné skládat i bez maturity a mohly by se uskutečnit v červnu nebo v červenci.