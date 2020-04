◼ ČESKO

Nemocných s koronavirem přibylo včera na 4543 osob

V Česku se do včerejšího večera zvýšil počet zemřelých s nemocí Covid-19 způsobenou koronavirem na 67. Uzdravených ministerstvo zdravotnictví evidovalo 96. Počet případů nákazy stoupl na 4543. Nejvíce nakažených lidí v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Praha. Z celkového počtu nakažených tak na Prahu připadá více než čtvrtina případů. Za hlavním městem následuje Olomoucký kraj, nejméně zasažený je Jihočeský kraj.

◼ ITÁLIE

Vláda začala pracovat na ústupu od zákazů

Itálie připravuje plán na postupné rušení omezení přijatých v souvislosti s epidemií koronaviru. Deníku La Repubblica to řekl ministr zdravotnictví Roberto Speranza s tím, že by zatím bylo nezodpovědné slibovat datum, kdy se země vrátí do normálu. Šíření nákazy v Itálii, která je se včerejšími 15 362 oběťmi nejhůře zasaženou zemí na světě, se pravděpodobně zpomaluje. Celkově má země 124 632 nakažených. Lidé i firmy jsou netrpěliví kvůli omezením.

◼ ČESKO

Koněvova socha z Bubenče putovala do skladu

Radnice Prahy 6 odstranila sochu maršála Ivana Koněva v Bubenči. Socha poputuje do depozitáře a následně do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Pomník má podle rozhodnutí zastupitelstva městské části nahradit památník osvobození Prahy na konci druhé světové války. Radnice nechala Koněvův památník loni kvůli opakovaným útokům vandalů zakrýt plachtou. Proti odstranění pomníku protestovali komunisté a část veřejnosti.

◼ SVĚT

Pandemie může přijít až na 4,1 bilionu dolarů

Náklady na boj s ekonomickými dopady pandemie by mohly celosvětově dosáhnout až 4,1 bilionu dolarů (104,5 bilionu korun), což je asi pět procent světového hrubého domácího produktu. Odhaduje to Asijská rozvojová banka. Záviset bude hlavně na tom, do jaké míry se nemoc Covid-19, kterou virus způsobuje, rozšíří v Evropě, ve Spojených státech a dalších velkých ekonomikách.

"

Je lepší něco přehnat než něco zanedbat.

Miloš Zeman

Prezident České republiky chválí vládu za opatření proti šíření koronaviru v zemi.

◼ ČESKO

Babiš: Nemocnice by měly dostat 10 miliard navíc

Zdravotní pojišťovny by letos měly kvůli epidemii koronaviru vylepšit financování nemocnic zatím o 10 miliard korun. Ve videu na serveru YouTube to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) k tomu podle něj má připravený projekt. Vzrůst by měl objem plateb za státní pojištěnce. Veřejné zdravotní pojištění může být kvůli epidemii na konci letošního roku v deficitu 40 miliard korun.

◼ ČESKO

V Brně přijmou šest pacientů z Francie

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru s Českou televizí řekl, že by Fakultní nemocnice Brno měla přijmout šest nemocných s koronavirem z Francie. Francie požádala o pomoc a česká vláda vyhověla, uvedl. Francie má nyní s umísťováním nakažených do nemocnic problémy, některé její pacienty převzalo například Německo. Premiér upozornil, že Česko v koronavirové epidemii už pomohlo i jiným zemím Evropské unie.

◼ IRSKO

Premiér se dočasně vrátil k lékařské profesi

Irský premiér Leo Varadkar se znovu zaregistroval jako lékař a ve zdravotnictví si odpracuje jednu směnu týdně ve snaze vypomoci během epidemie způsobené koronavirem. Jako lékař pracoval sedm let, než se dal na politickou dráhu. Pochází z rodiny zdravotníků, je synem lékaře a zdravotní sestry. V Irsku bylo včera 4604 lidí nakažených koronavirem, 137 pacientů nákaze podlehlo.

◼ ČESKO

Epidemie se rozšířila v zařízeních pro seniory

Nákaza koronavirem se začala šířit v domovech pro seniory, kteří jsou s chronicky nemocnými nejrizikovější skupinou. Stát zavedl testování nových klientů a seniorů, kteří se do domovů vrací z nemocnic. Přikázal také krajům, aby pro nakažené seniory vyhradily 60 lůžek na sto tisíc obyvatel, nemusí jít přímo o místa v nemocnicích. Pro starší pacienty s lehkým průběhem vyčlenil stát 329 lůžek v pražských nemocnicích, v Lázních Toušeň a v Těchoníně na Orlickoústecku.

◼ ČESKO

Akademie věd zrušila svůj červnový veletrh

Další akcí, která se letos kvůli koronaviru neuskuteční, je Veletrh vědy. Největší populárně-naučná akce v Česku se měla konat od 4. do 6. června v pražských Letňanech. Akademie věd ČR sem chystala více než stovku expozic svých ústavů, univerzit i inovačních firem. Zahrnovaly například mobilní laboratoře, řadu interaktivních exponátů, ale i tematické výstavy. Loni akci navštívilo přes 30 tisíc lidí.

◼ ČESKO

Vyhořelý domov po dílčí rekonstrukci ožívá

Dnes se do domova Kavkaz pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku, který v lednu vyhořel, vrací prvních třináct klientů. Dohlížet na ně bude jedna osoba přes den a jedna přes noc. V přízemí jsou nyní opravené čtyři pokoje, společenská místnost, kancelář a jídelna. Sociální zařízení je v patře. Kapacita domova se má kvůli bezpečnosti klientů a zaměstnanců snížit z původních 36 klientů na 30.

◼ POLSKO

Prezidentovi dva roky navíc

Polský ministr vědy a vicepremiér Jaroslaw Gowin navrhl odložit letošní prezidentské volby v zemi o dva roky a ponechat současnou hlavu státu Andrzeje Dudu po tuto dobu ve funkci.

◼ Z TWITTERU

Maďarskou cestu bych pro ČR nedoporučil a podobný návrh na časově neomezené posílení vládní moci nepodpořil. Ale trvám na tom, že maďarský parlament má autonomní právo demokraticky rozhodnout o vlastním postupu, bez tlaku EU.

@ZahradilJan

Europoslanec a první místopředseda ODS Jan Zahradil komentuje kritiku zemí EU, jež se ohradily proti krokům maďarského premiéra Viktora Orbána, jimiž si podle nich uzurpuje moc ve státě.

"

Ačkoli NP Šumava už od roku 2014 smrk nesází, je dnes v obnově lesa kolem 400 milionů smrků.

Jan Kozel

Náměstek ředitele šumavského národního parku. Počet mladých smrků v NP Šumava prudce stoupá.

◼ EU / VELKÁ BRITÁNIE

EU žádá Británii, aby oddálila pobrexitová vyjednávání

Evropská unie se pokouší přesvědčit Británii, že přechodné období určené k vyjednání pobrexitových vztahů bude nezbytné kvůli koronavirové krizi prodloužit. V době, kdy boj s pandemií a jejími hospodářskými následky zaměstnává většinu kapacity evropských vlád i unijních institucí, vzkázali evropští politici do Londýna, že čas stanovený původně do konce roku nebude vzhledem ke zpomalení rozhovorů stačit. Britská vláda dosud na jakékoli prodlužování této doby odmítala přistoupit.

◼ USA/ČESKO

Zdravotníci v USA dostávají štíty českého designu

Zvládnout nedostatek ochranných prostředků proti koronaviru pomáhají lékařům a zdravotníkům ve Spojených státech podobně jako v jiných zemích dobrovolníci. Oblíbený je tisk obličejových štítů na 3D tiskárnách, ve kterých je podle agentury Reuters jako vzor používán i návrh české firmy Prusa Research. Obličejové štíty mají chránit pracovníky v takzvané první linii před koronavirem, kterým se mohou nakazit od infikovaných lidí kapénkami.

◼ SVĚT

Emise CO 2 mohou klesnout nejvíce od války

Emise oxidu uhličitého mohou klesnout nejvíce od druhé světové války, neboť současná pandemie koronaviru v podstatě vyřadila z chodu světovou ekonomiku. Vyplývá to z odhadů vědců sdružených ve skupině Global Carbon Project. Pokles je ovšem podle nich spíše dočasný a nepředstavuje potřebnou strukturální změnu pro plnění klimatických cílů. Tento rok by emise mohly v porovnání s loňskem klesnout o pět procent.

◼ ČESKO

Paracetamol preventivně před nákazou neochrání

Česká lékárnická komora (ČLnK) varuje před užíváním léčivých přípravků s obsahem paracetamolu jako prevence před koronavirovou nákazou. Preventivní podávání paracetamolu nejenže pacienta neochrání, ale navíc může významně zatížit organismus. ČLnK to uvedla v tiskové zprávě. Léčiva proti horečce, která je jedním z průvodních jevů nemoci Covid-19, některým lékárnám v Česku v posledních dnech docházela.

◼ ŠVÝCARSKO

UEFA vyzvala k dohrání ligových soutěží

Evropská fotbalová unie vyzvala národní asociace, aby kvůli pandemii předčasně neukončovaly domácí soutěže. Takový postup v současné situaci považuje UEFA za unáhlený. Naopak by podle ní měla snaha všech směřovat k tomu, aby se ligy dohrály na hřišti, přičemž reálný termín restartu vidí až v červenci. UEFA kvůli pandemii koronaviru musela přesunout i mistrovství Evropy z letošního léta na příští rok, odložila také červnové mezistátní zápasy.

◼ ČESKO

Nákaza komplikuje péči o louky v Krkonoších

Mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s šířením nákazy koronavirem se promítají také do péče o vzácné horské louky v Krkonoších. Zatímco tradičně se do ní na jaře zapojovaly i školy, nyní se o to musí postarat sami zaměstnanci Správy Krkonošského národního parku. Jde o vzácné botanické lokality, orchidejové louky, které správa parku každoročně na jaře zbavuje staré loňské trávy, takzvané stařiny.

◼ ČESKO

Lidé věří Prymulovi a Hamáčkovi

Ke zvládnutí epidemie koronaviru v Česku nejvíc přispívá epidemiolog Roman Prymula, následovaný ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Nejhůře je hodnocen prezident Miloš Zeman. Zjistil to projekt National Pandemic Alarm, který monitoruje postoje společnosti.

◼ ITÁLIE

Fotbalisté AS Řím přistoupili na snížení platů

Hráči AS Řím napodobili kolegy z Juventusu či Interu Milán a přistoupili na dobu koronavirové krize na snížení svých mezd. Podle listu Gazzetta dello Sport se vzdali 60 procent z březnových výplat. V dalších třech měsících nebudou brát nic, peníze jim ale mají být doplaceny ve zbylých smluvních letech. Ušetřit by se tím mělo osm milionů eur (222 milionů korun). Klub vynakládá ročně na hráče a další personální náklady 180 milionů eur (téměř pět miliard korun).

"

Když si zakryjete ústa, chráníte všechny ostatní.

Bill de Blasio

Starosta New Yorku vyzval obyvatele města, aby si na veřejnosti zakrývali nos a ústa a bránili tak dalšímu šíření koronaviru. Používat podle něj lidé mohou šály či šátky, chirurgické ústenky by ale měli přenechat zdravotníkům.

◼ MEXIKO

Výroba piva Corona byla pozastavena, je zbytné

Mexická společnost Grupo Modelo dočasně přerušila výrobu piva Corona a dalších značek, které se vyvážejí zhruba do 180 zemí světa. Firma uvedla, že podle vládního nařízení toto pivo nepatří v době pandemie mezi nezbytné zboží. Mexická vláda v zemi minulý týden kvůli šíření nemoci Covid-19 vyhlásila nouzový stav a nařídila zastavit výrobu, která není v době pandemie považována za nezbytnou.

◼ NĚMECKO

Po nákaze koronavirem vydrží imunita několik let

Člověk po prodělané nemoci Covid-19 získá dočasnou imunitu proti koronaviru, který onemocnění způsobuje. Shodují se na tom podle agentury DPA vědci, podle kterých taková imunita přetrvá možná i několik let. "Podle všech předpokladů je člověk po nákaze virem SARS-CoV-2 chráněn před další infekcí přinejmenším pár let," řekl šéf Německé imunologické společnosti (DGfI) Thomas Kamradt.

◼ AUSTRÁLIE

Nejdéle bude před pandemií uchráněno asi Tichomoří

Tichomořský stát Nauru patří mezi poslední dvacítku zemí, kde ještě nebyl zaznamenán jediný případ nákazy koronavirem. Ostrovnímu státečku prospívá jeho izolovanost, přijal však také přísná preventivní opatření. Nejbližší velké město s přímými lety do Nauru je australské Brisbane, vzdálené od ostrova více než 4000 kilometrů. Právě Tichomoří zůstane zřejmě před nákazou uchráněno nejdéle, říkají epidemiologové a demografové, které cituje zpravodajský server BBC News.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Kvůli koronaviru stoupá v Británii cena drog

V důsledku častějších policejních kontrol a vládních opatření omezujících pohyb obyvatel roste v Británii cena drog. Vyplývá to ze zjištění televize Sky News. Nejmenovaný překupník drog, který dodává narkotika níže postaveným dealerům v britské metropoli, uvedl, že cena za kilogram kokainu vzrostla od začátku koronavirové krize ze 36 na 40 tisíc liber (1,13 milionu na 1,25 milionu korun).

◼ FRANCIE

Francie kvůli koronaviru mění formát maturit

Ve Francii se letos maturitní vysvědčení či středoškolské výuční listy kvůli pandemii nebudou udělovat na základě klasických červnových zkoušek. Vláda po přerušení běžné výuky mění systém hodnocení studentů, které bude vycházet z kontrol domácí práce i známek z celého školního roku. Plány oznámil francouzský ministr školství Jean-Michel Blanquer. Na francouzských školách běžná výuka skončila 12. března kvůli rychle se zhoršující situaci kolem koronaviru.