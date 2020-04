Nejprve se komunistům podařilo přimět premiéra Andreje Babiše k tomu, aby zítra ve sněmovně ustoupil od plánu na prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Poté co šéf hnutí ANO zjistil, že s koaliční sociální demokracií nemá dost hlasů, řekl, že bude poslance žádat o kompromisní variantu do konce dubna. Teď se KSČM, která jinak většinou hlasuje spolu s ANO, snaží premiéra přimět k tomu, aby zvedl ruku pro uzavření supermarketů a hypermarketů o nedělích. Minimálně do konce nouzového stavu. Podobné opatření už funguje na Slovensku.