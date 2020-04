Společnost ThreatMark dokáže zjistit naprosto vše o tom, jak používáte internetové či mobilní bankovnictví. Od toho, z jakých zařízení a v kterou hodinu do aplikace obvykle přistupujete, až po to, jak rychle píšete na klávesnici nebo jak pohybujete myší. Dělá to pro to, aby chránila vaše účty. Jestliže objeví nějaké odchylky od běžného chování uživatele, dokáže rozpoznat kyberútok. Unikátní řešení, jež díky strojovému učení odhalí i dosud neznámé typy útoků, vyneslo brněnské firmě první místo v soutěži AI Awards v kategorii Firma roku.