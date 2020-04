Boj s epidemií koronaviru tvrdě dopadá na firmy a živnostníky. Zasažené státy přijímají tvrdá opatření a počítají, jak velký dopad bude mít mimořádný stav na jejich ekonomiky. Současná situace však podle představitelů tuzemského byznysu přináší i řadu inovací a možností. "Je třeba, aby firmy nepropadaly panice pod vlivem negativních zpráv a soustředily se na to, co je nyní v jejich byznysu podstatné. Chceme vnést do společností trochu optimismu a ukázat jim, že současná situace je i příležitost," prohlásil spoluzakladatel poradenské společnosti Unicorn Attack Vít Šubert v internetové debatě The Anti-Panic Conference.