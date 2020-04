Před rokem Světová zdravotnická organizace WHO zařadila do seznamu psychických onemocnění v kategorii závislostí "videoherní poruchu". Definice závislosti na hrách je podle WHO poměrně logická. O poruchu jde ve chvíli, kdy člověk není schopný přestat s hraním, i když narušuje ostatní aspekty jeho života, jako jsou rodinné vztahy, škola, práce nebo spánek. Zařazení do seznamu chorob herní průmysl i fanoušci videoher těžce nesli. Nyní se ale situace obrací. Světová zdravotnická organizace v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 podpořila iniciativu #PlayApartTogether, za kterou stojí osmnáct herních firem v čele s Riot Games, Activision Blizzard, Zynga a Unity.