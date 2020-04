V těchto dnech to vypadá, že svět nemá jinou starost než pandemii Covid-19. Vše ostatní se zdá nedůležité, a stojí proto na vedlejší koleji. Zastavení běžného provozu tvrdě dopadlo i na kosmické programy. Všechny západní vesmírné agentury utlumily svou činnost a odkládají, co se odložit dá. Z home officu se start rakety připraví jen těžko. Výpadek bude mít na kosmický výzkum každopádně dlouhodobý vliv. A to i pokud ekonomicky zdeptané státy zoufale mobilizující zdroje na pomoc lidem i firmám výdaje na něco tak zdánlivě nepraktického, jako jsou cesty k Měsíci či Marsu, nakonec neosekají.