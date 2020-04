Vláda Andreje Babiše zřejmě díky pandemii koronaviru a speciálním opatřením vymyslela to, o čem se po staletí zdálo alchymistům. Perpetuum mobile ekonomiky, které nepotřebuje žádný vnější zdroj peněz, jede tak nějak samospádem a nikoho to nestojí ani korunu. Respektive stát vymyslel, jak být štědrý a peníze slibovat na všechny strany, aniž by to ovšem musel zaplatit.