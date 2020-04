Bylo to, jako by se sběratelé domluvili, že loňské výročí 30 let od první české aukce umění oslaví mimořádnými nákupy. Do desítky nejdražších děl od roku 1990 se minulý rok dostaly hned čtyři práce a dvakrát se posouvala nejvyšší příčka. Také celkový roční obrat zdejších aukcí, jenž meziročně narostl o 22 procent na 1,4 miliardy korun, je rekordní. Uvádí to ročenka Art+, kterou už pojedenácté vydal portál Artplus.cz specializovaný na trh s uměním.