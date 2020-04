Travní koberce nejsou na českém trhu žádnou novinkou. Pořídit je lze v prodejnách běžných koberců a často i v hobbymarketech. Jejich kvalita se ovšem liší. A tak zatímco některé na první pohled nerozeznáte od skutečného trávníku, jiné svou umělou duši prozradí na první dobrou.

Stálezelené koberce

Protože je pečlivě udržovaný trávník stále žádanější, a to nejen u majitelů městských domů a vil, obliba travních koberců a rohoží roste. Pokládají se nejen tam, kde se trávník očekává, jako jsou třeba dvorky nebo okolí bazénů, ale také na méně typická místa, například na lodžie nebo terasy, kde pomáhají dotvořit dojem městské zelené oázy. "Často se umisťují také na frekventovaná místa na zahradě nebo pod pergolu. Ty nejlevnější travní koberce s nízkou výškou vlasu se používají i jako podložka pod bazén. Klidně je lze položit na celou plochu zahrady," uvádí specialista na koberce Tomáš Linhart.

V době, která přeje ekologii a přírodním materiálům, je možná zvláštní zamýšlet se nad nahrazením klasického trávníku umělým travním kobercem. I ten má ale co nabídnout. Jednou z výrazných předností je úspora času. Umělý trávník nepotřebuje péči, není nutné ho sekat, zavlažovat, na jaře není třeba řešit prořezávání, trápit se s hnojením nebo vápněním a v průběhu léta pak bojovat s plevelem nebo s vedrem, které v trávě vypaluje nevzhledné žluté skvrny.

10–15 let Délka dožití umělého trávníku je obvykle 10 až 15 let. Může to být ale i více. Záleží především na druhu a kvalitě umělé trávy, způsobu a frekvenci používání a ochraně před přírodními vlivy.

Kromě toho umělý trávník je možné použít i tam, kde se ten běžný z jakéhokoli důvodu neuchytí. "Výhodou travních koberců je, že nemění nikdy vzhled. Jsou zelené v létě i v zimě, odolávají vlivům slunce, deště i sněhu," říká Marek Černý z internetového obchodu Můjkoberec.cz.

Usazení na terén

Výběr travního koberce se nemusí pokaždé povést. Ne každý výrobek je totiž kvalitní a odolný. V obchodech je dnes k dostání více druhů umělých trávníků, které se liší svou jakostí, provedením, životností a odolností vůči povětrnostním vlivům. Tyto parametry pak rozhodují o estetické a vizuální stránce i o životnosti koberce.

Výběr travního koberce se nemusí pokaždé povést. Ne každý výrobek je totiž kvalitní a odolný.

Proto je důležité, z jakého materiálu je travní koberec vyrobený a jestli výrobce nešetřil tam, kde by neměl. "Pro výrobu travních koberců se většinou používá polypropylen a polyethylen, což jsou umělé materiály. Ideální je kombinace těchto dvou materiálů, protože výsledek vypadá věrněji a nabídne i očekávány komfort. Navíc je odolný proti povětrnostním vlivům i ultrafialovému záření," doplňuje Tomáš Linhart.

Důležité je vybrat travní koberec podle účelu a také podle místa a povrchu, kde bude ležet. "Pokud půjde o tvrdý podklad, jako je dlažba nebo beton, doporučuji travní koberec s výstupky neboli nopy, které jsou zespodu povrchu. Voda kobercem pohodlně proteče a odteče," vysvětluje Marek Černý a dodává, že pokud je podkladový povrch naopak měkčí, jako je třeba běžná zemina, může být koberec i bez nopů. Všechny umělé trávníky jsou totiž propustné, takže voda jimi proteče a vsákne se do země.

Ačkoli je současná nabídka umělých koberců velmi variabilní, ne pro všechna místa existuje ideální řešení. Experti například nedoporučují pokládku koberců na nerovný terén, protože v zimě by na trávníku zamrzaly louže, což by ho poškodilo. Pokud jsou ale umělé trávy dostatečně odolné, snesou i vysokou zátěž. Proto se s nimi nešetří ani na luxusnějších parkovacích místech.

UV ochrana a vyšší vlas

Jednou z konkurenčních výhod umělých trávníků oproti těm přírodním je, že drží barevnou stálost. Ovšem opět jen ty kvalitní. V létě jsou i pro umělé trávníky výzvou sluneční paprsky. Výrobky, které nemají UV ochranu, před nimi neobstojí. Naopak dražší a vyspělejší koberce si s prudkým sluncem poradí. "Čím jsou dražší, tím lépe odolávají povětrnostním vlivům. Ani horké letní dny by tak neměly koberci ublížit, například poškodit jeho vlákna nebo změnit barvu," konstatuje Marek Černý.

Při výběru kobercového trávníku je vhodné se zaměřit také na další parametry. Pokud má umělý trávník sloužit na zahradě a imitovat skutečnou trávu, je lepší zvolit vyšší vlas. Platí také, že čím vyšší gramáž koberce, tím je tráva příjemnější na došlap. Nevyhnutelná je i estetická stránka. Lépe a přirozeněji vypadají koberce, v nichž je sem tam béžový vlas. Za kvalitu se ale připlácí, takže spolu s gramáží roste i cena. A protože někdy je třeba pokrýt značnou plochu, právě tento faktor může být limitující. Většinou se tedy hledá kompromis mezi kvalitou a cenou.

Druhů a typů travních koberců je velké množství. Foto: Shutterstock

Správná pokládka rozhoduje

Jak bude travní koberec působit, záleží také na samotné pokládce. "Při pokládce na měkký povrch je třeba vyrovnat terén. Na ten se pak položí paropropustná fólie a na ni samotný travní koberec, který se připevní pomocí kolíků. Při pokládce na beton nebo jiný pevný povrch je možné koberec rozvinout rovnou. V tomto případě by měl mít zcela rovnou rubovou stranu kvůli odtékání vody," vysvětluje Tomáš Linhart.

Je také potřeba dbát na směr pokládání trávníku. Pokud je celková travní plocha tvořena více kusy, měly by být všechny položeny tak, aby vlas mířil stejným směrem. Jinak budou travní koberce vypadat jako dvě různé trávy.

Na zimu odborníci doporučují koberec stočit do role a schovat, ale ani pokles venkovních teplot, sníh či mráz, by mu neměly ublížit. "Jediné, na co by si lidé měli dát pozor, je tvorba louží, které by následně v koberci zamrzly, protože led se rozpíná a mohl by změnit tvar nebo vzhled koberce," doplňuje Tomáš Linhart.

Věrná imitace trávy

Není překvapivé, že i do oblasti travních koberců promlouvají trendy. Oblíbené jsou nyní umělé trávy, které věrně imitují reálné trávníky. Lidé se zajímají nejen o vizuální stránku, ale také o jemnost a měkkost na došlap. Naopak v komerčních prostorách, jako jsou restaurace, zahrádky, prostranství před obchodem a podobně, se často používají nízké trávy, které se snáze čistí a udržují.

Druhů, typů a značek koberců je na českém trhu plno. "K nejlevnějším travním kobercům patří Sporting, který svým vzhledem připomíná skutečně koberec, je tenký a nemá téměř žádný vlas. Ekonomickou variantu představuje produkt Green. Oblíbenou stálicí s krátkým vlasem je Blackburn, k novinkám se řadí Sophia, Lora a Zenia, které mají vyšší vlas. Úplnou novinkou jsou belgické trávníky Lano. Jsou to takové Mercedesy mezi travními koberci, které mají kromě zeleného i béžový vlas, a tak věrohodně imitují trávu," vypočítává Marek Černý. K oblíbeným značkám umělých trávníků se řadí i kolekce Orbis, která obsahuje také žlutá stébla, a tak působí realisticky. K dalším věrohodně působícím travním kobercům patří řada Rosemary.

Ačkoli kvalitní kusy umělých trávníků vydrží hodně, po čase se na nich tak jako tak podepíše zub času. Jak odborníci přiznávají, levnější koberce je třeba vyměnit zhruba po pěti letech, dražší a kvalitnější varianty vydrží mnohem déle. Mají totiž vyšší odolnost. "O životnosti rozhodne i údržba. V tomto ohledu jsou ovšem umělé trávníky nenáročné. Na úklid stačí smeták nebo běžný vysavač. Vyčistit je lze i proudem vody z hadice," dodává Tomáš Linhart.

Článek byl publikován v příloze Stavba.