Některé německé firmy přestávají kvůli hospodářským dopadům koronaviru platit nájem za prodejní prostory. Firmy využívají toho, že kvůli epidemii němečtí politici přijali opatření, které zakazuje výpověď z nájmu za jeho nedoplatky v období od 1. dubna do 30. června letošního roku. Bylo přijato hlavně kvůli ochraně lidí, kteří jsou teď bez příjmů a mohli by přijít o střechu nad hlavou. Opatření ale počítá s tím, že nájemníci peníze do konce června 2022 doplatí.