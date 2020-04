Vláda hodlá prodloužit nouzový stav

◼ Vláda chce prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, takže by platil do 11. května. Po jednání kabinetu to včera řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O prodloužení musí rozhodnout sněmovna, hlasovat by o tom měla příští týden. Některé strany už dříve dávaly najevo výhrady k tak výraznému prodloužení. Nouzový stav v Česku platí od 12. března.

◼ Kabinet také včera schválil návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli epidemii koronaviru schopen platit nájemné. Dluh z nájemného bude moci splatit do konce května 2021. Sněmovna by se měla zákonem zabývat ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze.

◼ Lidé a firmy budou moci zřejmě přerušit splácení úvěrů a hypoték, a to na tři nebo šest měsíců. Výběr délky bude na klientech. Návrh zákona ministerstva financí včera schválila vláda, informovalo ministerstvo. Lidé a firmy musí o odklad splátek požádat a prohlásit, že je to kvůli pandemii. Banky to zkoumat nebudou. Přerušeno bude splácení úroků i jistiny. Za přerušení si banky nebudou účtovat poplatky.