Občas když na mě padne těžká chvíle, vezmu jednu ze svých oblíbených knih, které znám skoro nazpaměť, a čtu si vybrané pasáže. Mezi ty nejlepší patří vpravdě pohádkový epos "Žáby v mlíku" o tom, jak se Československo v roce 1938 nevzdalo Hitlerovi, ale proběhlo tu něco jako vojenský puč, armáda bojovala s nepřítelem a občané země díky svému úsilí i vlivem radikálně změněné mezinárodní situace nakonec republiku ubránili. Nevím, jestli se to dá nazvat alternativní historií, ale čtení je to hezké, hladí po srsti. Třeba ta část, která popisuje, jak jednotlivé politické strany v těžké chvíli odhodily tradiční zábrany a začaly spolupracovat, vytvořily vládu národní jednoty, kde každý dělal, co nejlépe uměl. Komunistům autor knihy třeba svěřil ministerstvo propagandy.